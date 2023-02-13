هل الكائنات الفضائية حقيقة؟.. تفاصيل إسقاط جسم مجهول في سماء الولايات المتحدة

كشفت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون، اليوم الإثنين، تفاصيل إسقاط جسم غريب جديد في سماء الولايات المتحدة.

وقال البيان الصادر عن البنتاجون: "بتوجيه من الرئيس جو بايدن، وبناءً على توصيات وزير الدفاع لويد أوستن والقيادة العسكرية، أطلقت طائرة F-16 صاروخ AIM9x لإسقاط جسم محمول جواً يحلق على ارتفاع 20000 قدم تقريبًا في المجال الجوي الأمريكي فوق بحيرة هورون بولاية ميشيجان".

وأضاف البيان: "أثار مسارها وارتفاعها مخاوف، بما في ذلك أنها يمكن أن تشكل خطرا على الطيران المدن".

وتابع البيان: "أتاح لنا الموقع الذي تم اختياره لعملية إسقاط الحطام هذه الفرصة لتجنب التأثير على الأشخاص على الأرض مع تحسين فرص استعادة الحطام".

وأشار البيان: "لا توجد مؤشرات على إصابة أي مدنيين أو تأثرهم بأي شكل آخر بسبب إسقاط الجسم المجهول".

وذكرت وزارة الدفاع الأمريكية أن هذا الجسم المجهول حلق بالقرب من مواقع أمريكية عسكرية حساسة.

وكشفت الوزارة أنها لم تقم بتقييمه على أنه تهديد عسكري حركي لأي شيء على الأرض، لكنه يمثل خطرًا على سلامة الطيران وتهديدًا بسبب قدرات المراقبة المحتملة.

ويعد هذا الحادث هو الرابع في خلال أيام قليلة في سماء الولايات المتحدة الأمريكية.