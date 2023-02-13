عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

هل الكائنات الفضائية حقيقة؟.. تفاصيل إسقاط جسم مجهول في سماء الولايات المتحدة

جسم مجهول
جسم مجهول

كشفت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون، اليوم الإثنين، تفاصيل إسقاط جسم غريب جديد في سماء الولايات المتحدة.

وقال البيان الصادر عن البنتاجون: "بتوجيه من الرئيس جو بايدن، وبناءً على توصيات وزير الدفاع لويد أوستن والقيادة العسكرية، أطلقت طائرة F-16 صاروخ AIM9x لإسقاط جسم محمول جواً يحلق على ارتفاع 20000 قدم تقريبًا في المجال الجوي الأمريكي فوق بحيرة هورون بولاية ميشيجان".

وأضاف البيان: "أثار مسارها وارتفاعها مخاوف، بما في ذلك أنها يمكن أن تشكل خطرا على الطيران المدن".

وتابع البيان: "أتاح لنا الموقع الذي تم اختياره لعملية إسقاط الحطام هذه الفرصة لتجنب التأثير على الأشخاص على الأرض مع تحسين فرص استعادة الحطام".

وأشار البيان: "لا توجد مؤشرات على إصابة أي مدنيين أو تأثرهم بأي شكل آخر بسبب إسقاط الجسم المجهول".

وذكرت وزارة الدفاع الأمريكية أن هذا الجسم المجهول حلق بالقرب من مواقع أمريكية عسكرية حساسة.

وكشفت الوزارة أنها لم تقم بتقييمه على أنه تهديد عسكري حركي لأي شيء على الأرض، لكنه يمثل خطرًا على سلامة الطيران وتهديدًا بسبب قدرات المراقبة المحتملة.

ويعد هذا الحادث هو الرابع في خلال أيام قليلة في سماء الولايات المتحدة الأمريكية. 

ولاية ميشيجان وزارة الدفاع الأمريكية الكائنات الفضائية الولايات المتحدة البنتاجون

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الموضوع انتهي .. أحمد موسى يعلن مفاجأة على الهواء

مفاجأة.. فرج عامر يصارح جماهير الأهلي بحقيقة الحالة الصحية لـ الخطيب

بالبدلة الحمراء على المشنقة..حقيقة تنفيذ إعدام قاتل نيرة أشرف وتسليم جثته لوالدته

قرار عاجل من وزارة التعليم لجميع المدارس.. شاهد

تحرك جديد.. مفاجأة في أسعار الدولار اليوم أمام الجنيه المصري

إعلامي: اتحاد الكرة صوت بالموافقة على قيد صفقات الزمالك باستثناء علام والدرندلي

أقرب للتنجيم.. البحوث الفلكية يحسم الجدل بشأن زلزال مدمر يضرب مصر قريبا

فيديو أمام المحكمة|رسائل تحذير من مرتضى منصور: «اللي هيقرب من النادي يتحمل»

موضوعات متعلقة

خطر كبير.. تفاصيل الاختراق الكبير لمواقع حلف الناتو

وزير الداخلية التركي يكشف تفاصيل الساعات الأخيرة لمواجهة تداعيات الزلزال

محطات تاريخية للتعاون السعودي الروسي في المجال الدفاع العسكري

حدث تاريخي.. السعودية ترسل أول رائدة ورائد فضاء للمحطة الدولية

زلزال جديد يضرب سوريا بقوة 3.5 درجة

باكستاني يتبرع بـ30 مليون دولار لإغاثة منكوبي الزلازل

مقتل 11 شخصًا في هجوم لتنظيم «داعش» بوسط سوريا

السفير الروسي: السعودية تبحث عن شركاء جدد بعد التهديدات الأمريكية بإعادة تقييم العلاقات

ترشيحاتنا

اشتكالي.. ميدو يكشف تفاصيل حديثه مع فيتوريا

عبد الرحمن خالد: اسم "جبنة" حرمني من اللعب للأهلي والزمالك

الأفخم في السعودية.. رولز رويس وبنتلي على القمة.. أسعار وتفاصيل

بـ 8 مليار دولار حجم صادرات مصر من الغاز في 2022.. تفاصيل

هل الكائنات الفضائية حقيقة؟.. تفاصيل إسقاط جسم مجهول في سماء الولايات المتحدة

مش باكل قبل الرقص بـ 8 ساعات.. دينا تكشف سر رشاقتها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طليقة الفيشاوي تفاجئ الجمهور بصورة بدون مكياج

نرمين الفقي تثير الجدل بأنوثتها من دبى

بعد فستانها الأخير.. 5 إطلالات وضعت ياسمين الخطيب في مأزق

لازالة الكلف .. تعرف على وصفات الكركم للبشرة

فيديو

بكراسي وترابيزات .. عربة فول داخل حرم جامعة الزقازيق.. وهذا رد الإدارة

أسعار الدواجن في شهر رمضان .. هل ستنخفض؟

حقيقة إعدام محمد عادل قاتل نيرة أشرف وتسليم جثته لوالدته..حكاية صورة متداولة

تحذير من تناول نوع شوكولاتة طاقة منتشرة بالأسواق | تسبب أمراض خطيرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي 36

كريمة أبو العينين

العيش مع الذئاب

د.هادي التونسي

بين الحقيقة والخيال

إلهام أبو الفتح

لم شمل الأسرة.. قانون هام

هند عصام

رسالة حب ميريت آتون

آية عبد الرؤوف

الأبوة التائهة

منصور أبو العزم

أوكرانيا.. هل تحارب روسيا أم الفساد؟!

سامح لاشين

"الزلزال" لم ينقذ سوريا من "خرائط الحرب"

اﻟﻤﺰﻳﺪ