السعودية تكشف حقيقة وقوع زلزال ضخم في البحر الأحمر

لا تزال أزمة وتداعيات الزلزال المدمر الذي تعرضت له تركيا وسوريا، تثير تساؤلات حول إمكانية وقوع مثل هذه الزلازل في الشرق الأوسط من جديد، ما أسفر عن ظهور شائعات واجتهادات، وكان من بينها توقع بوقوع زلزال ضخم في البحر الأحمر والسعودية.

ونتيجة لذلك، نفى المتحدث باسم هيئة المساحة الجيولوجية السعودية طارق أبا الخيل، إمكانية التنبؤ بتوقيت، وموقع الزلزال، قائلا: “إن ما قيل مجرد اجتهادات شخصية لا تستند على دراسات ومتابعات ورصد، بل مجرد توقعات”.

وقال في بيان إن مركز المخاطر الجيولوجية في هيئة المساحة الجيولوجية السعودية يتابع باستمرار وعلى مدار الساعة النشاط الزلزالي بمنطقة وسط البحر الأحمر على طول الصدع الأخدودي، وأن القدر الزلزالي من ضعيف إلى متوسط.

وأضاف: “أن منطقة الشد التكتوني نتيجة تباعد الصفيحة التكتونية الإفريقية عن الصفيحة التكتونية العربية التي تتصف بنشاط زلزالي، أغلبه ضعيف إلى متوسط”.

وأضاف أن عدد الهزات التي ترصد في البحر الأحمر لا يتجاوز العشرات أسبوعيا، وتعد غير محسوسة، ولا تشكل أي خطورة.