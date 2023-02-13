السوشيال ميديا| فيفا يوجه رسالة إلي نجم الأهلي.. ورانيا يوسف من كواليس فيلم ورد ريحان

نشر موقع «صدى البلد»، العديد من الموضوعات الإخبارية التي تهم الشارع المصري عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ونستعرض فيما يلي أبرز العناوين المنشورة خلال الساعات الماضية:



نيرمين الفقي تثير السوشيال ميديا بجلسة تصوير من دبي.. شاهد

شاركت الفنانة نيرمين الفقي صورًا جديدة من أحدث جلسة تصوير لها، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”.

وظهرت نيرمين الفقي من دبي، بإطلالة ناعمة، وعلقت علي الصور كاتبة: “دبي من البلاد الجميلة ومعمار رائع”.

جوهرة في الهجوم.. فيفا يوجه رسالة إلي نجم الأهلي

وجه الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، رسالة إلي أحمد عبد القادر، لاعب نادي الأهلي، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

وكتب الحساب الرسمي ل فيفا، في تغريدة: “الأهلي يملك جوهرة في هجومه تألق في المحفل الأكبر، ‏قادر على المراوغة وقادر على التسجيل وله من اسمه نصيب فهو أحمد عبد القادر”.



فرج عامر يكشف حكم مباراة سموحة والزمالك

كشف فرج عامر، رئيس نادي سموحة، عن حكم مباراة الزمالك وسموحة، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

وكتب فرج عامر في تويتة له: “الكابتن ابراهيم نور الدين حكم مباراة سموحة والزمالك غدا”.

قريبا.. أحمد عبد القادر يرد علي رسالة الفيفا

رد أحمد عبد القادر، لاعب النادي الأهلي، علي رسالة الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

وكتب عبد القادر في تويتة له: “لنا عودة قريبًا”.



رانيا يوسف من كواليس فيلم ورد ريحان.. شاهد

شاركت الفنانة رانيا يوسف، صورًا جديدة من أحدث ظهور، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”.

وعلقت رانيا يوسف علي الصور، كاتبة: “اول يوم تصوير في فيلم ورد ريحان”.