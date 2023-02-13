كيف أصبحت مدارس التكنولوجيا التطبيقية مركزًا جذب يقصده الطلاب خلال 5 سنوات؟

أكد الدكتور عمرو بصيلة رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفني، ومدير وحدة تشغيل وإدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية، أن مدارس التكنولوجيا التطبيقية خلال 5 سنوات أصبحت مركز جذب يقصده العديد من الطلاب الذين أتموا المرحلة الإعدادية بمختلف أنحاء مصر، ذلك بالإضافة إلى كونها نموذجا يعبر عن ثقة رجال الأعمال والمستثمرين في الحكومة المصرية، وما تتخذه من إجراءات وخطوات فعالة وملموسة تجاه تطوير القطاع الصناعي بمصر.

وقال رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفني، ومدير وحدة تشغيل وإدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية: إنه قد بلغت عدد التخصصات الدراسية المطبقة في مدارس التكنولوجيا التطبيقية 70 تخصصاً.

وأوضح رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفني، ومدير وحدة تشغيل وإدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية أن تخصصات مدارس التكنولوجيا التطبيقية، منها تخصصات تطبق لأول مره بمصر، مثل مجالات الطاقة النظيفة، وصناعة الفواخير، والسياحة المستدامة، والذكاء الصناعي، والطاقة المتجددة، والمراقبة والإنذار، والألعاب الرقمية، وتكنولوجيا صناعة الحلي والمجوهرات، وتسويق الخدمات المالية، وزراعة النخيل، والطباعة ثلاثية الأبعاد، وتجارة التجزئة، والهندسة الزراعية، والتصنيع الغذائي.

متابعة الخريجين والعمل على مساعدتهم

وأضاف رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفني، ومدير وحدة تشغيل وإدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية، أنه قد قام قسم معلومات سوق العمل والتوظيف بمتابعة الخريجين والعمل على مساعدتهم لإيجاد فرص عمل لائقة.

وأشار رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفني، ومدير وحدة تشغيل وإدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية ، إلى أنه تم عمل دراسة استقصائية للتعرف على احتياجات الشركات الصناعية بمصر، والمجالات والمهارات التي يطلبها، ذلك بالإضافة إلى إعداد تقرير حول مؤشرات التوظيف وتوقعات اتجاهات سوق العمل مع تحليل العجز والفائض في المهارات.

وكانت قد أتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، العديد من سبل التعاون مع شركات القطاع الخاص في السنوات القليلة السابقة وأطلقت في هذا الإطار نظام مدارس التكنولوجيا التطبيقية ومراكز التميز، وذلك وفق منهجية محددة لتحقيق ما يحتاجه سوق العمل المصري والإقليمي من عمالة مؤهلة ومدربة في العديد من المجالات.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن تطوير التعليم الفني يُعد استثمارًا في رأس المال البشري بما يضمن مستقبلًا مزدهرًا لخطط التنمية الاقتصادية، موضحًا أن الوزارة تسعى إلى إطلاق المزيد من مدارس التكنولوجيا التطبيقية في مختلف المجالات الاقتصادية والخدمية، يكون بها تخصصات جديدة تخاطب مهن المستقبل، وذلك لإتاحة الفرصة لعدد أكبر من الطلاب للالتحاق بهذه المدارس التي تمثل مدارس التعليم الفني المطور ذات التخصصات المختلفة.