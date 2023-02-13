مش لازم آيفون.. هواوي Huawei تطور هاتفا جديدا بنفس تصميم iPhone 14

قدمت شركة آبل Apple الأمريكية الرائدة سلسلة iPhone 14 في سبتمبر الماضي. وقامت شركة Apple ، التي عادةً ما تصدر هواتف ذات تصميم مشابه كل عام ، بإجراء تغيير كبير وألغت النوتش في طرازاتها Pro ، و تم استبدالها بـ "Dynamic Island" ، التي تضم الكاميرا الأمامية ومستشعرات Face ID.

ولاقي هذا التغيير ، الذي أجرته الشركة، قبولًا جيدًا من قبل المستخدمين، وبدأت الشركات المصنعة الأخرى في العمل على أجهزة مماثلة، كانت شركة هواوي Huawei الصينية الرائدة هي أول من اتخذ خطوة "Dynamic Island"، وفقا لموقع جيز مو شينا التقني.

مش لازم iPhone..هواوي Huawei تطور هاتف جديد بنفس تصميم الآيفون

فعلى غرار تشكيلة iPhone 14 ، ستتبنى سلسلة Huawei Nova 11 شاشة مقطوعة على شكل حبوب ك Dynamic Island، وهي المرة الأولى التي سيستخدمها هاتف ذكي من Huawei. حيث يستخدم عملاق التكنولوجيا الصيني تقنيات الثقب المختلفة في الشاشة لفترة طويلة.

ويعد الأكثر شيوعًا لدى هواتف هواوي هو وضع الكاميرا بفتحة واحدة أو على شكل حبوب في أعلى اليسار من الشاشة. ومع ذلك ، وللمرة الأولى ، ستضع هواوي كاميراتها في المنتصف ، على غرار "Dynamic Island" التي طورتها شركة آبل.

ستبرز سلسلة Huawei Nova 11 نظام كاميرا XMAGE ومن المحتمل أن تحصل الهواتف الجديدة على تجربة تصوير فوتوغرافي أفضل. ومن المتوقع أن تقدم ميزة Dynamic Island المعنية وظائف مماثلة لـهواتف آيفون.

وللأسف في الوقت الحالي ، ليس لدينا أي معلومات بخلاف تصميم الهاتف من الممكن القول أنه سيأتي مع HarmonyOS تمامًا مثل طرز هواوي الحالية الأخرى.