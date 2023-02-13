حملات لرفع وإزالة المباني المخالفة في الشرقية

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية رؤساء المراكز والمدن بالتصدي بكل حزم لظاهرة البناء العشوائي أو التعدي على حرم الطريق وتنفيذ الإزالة الفورية لتلك التعديات وتطبيق القانون على المخالفين.

وأضاف المحافظ انه قامت رئاسة مركز ومدينة الإبراهيمية بإزالة 15 عامود خرسانى فى المهد بالوحدة المحلية بمباشر وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وقامت رئاسة مدينة القرين بإزالة حالة تعدى بالبناء المخالف على مساحة ١٠٠ متر وتمت الإزالة حتى سطح الأرض كما تم إزالة سور علي مساحة ٧٠ متر، وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين وقامت رئاسة مركز ومدينة الحسينية بالتنسيق مع الوحدة المحلية بقصاصين الشرق بإزالة سور بناحية منطقة القرين على مساحة 100 متر وتطبيق القانون على المخالفين.

وقامت رئاسة مركز ومدينة بلبيس بالتنسيق مع الوحدة المحلية بالزوامل في حضور القوات المسلحة بحملة تصدي لحالات تعدي بالبناء عباره عن ازاله سور على مساحة ٢٠٠ متر طولي مبني بالدبش الابيض بمساحة مسطحة ٢٠٠٠ متر بالمنطقة الصناعية خارج زمام بساتين الإسماعيلية وازالة سور بمساحة ١٥٠ متر طولي وبمساحة مسطحة ٢٠٠٠ متر بالمنطقة الصناعية ببساتين الإسماعيلية وكذلك ازالة دور ارضي بالسقف الخرساني على مساحة ١٠٠ متر وبه سور علي مساحة ٥٠ متر طولي بالمنطقة الصناعية ببساتين الإسماعيلية وتمت الازاله الفوريه لكافة التعديات واتخاذ الاجراءات القانونية حيال جميع المخالفين.