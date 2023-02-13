إصابة 5 أشخاص في انقلاب ميكروباص بالمنطقة الصناعية بأكتوبر

أصيب 5 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالمنطقة الصناعية الثانية بمدينة 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة.
وتلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا بوقوع حادث مروري ووجود مصابين بالمنطقة الصناعية الثانية بمدينة 6 أكتوبر.
وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف وبالفحص تبين أنه أثناء سير سيارة ميكروباص اختلت عجلة القيادة بيد السائق مما تسبب في انحراف الاطار وانقلاب السيارة ونتج عن الحادث إصابة 5 أشخاص جري نقلهم إلي مستشفي الشيخ زايد التخصصي لتلقي العلاج اللازم.
وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.