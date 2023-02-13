"اتش سي" ترصد ثلاث أسباب لصعود سهم "طلعت مصطفى" خلال 2023

توقعت شركة اتش سي لتداول الأوراق المالية، صعود سهم مجموعة طلعت مصطفى القابضة بالبورصة المصرية خلال عام 2023، ورصدت الشركة في مذكرة بحثية ثلاثة عوامل تسهم في الارتفاع المتوقع لقيمة السهم، وهي انتعاش قطاع السياحة وارتفاع معدلات الإشغال بالفنادق، وانخفاض قيمة الجنيه المصري.

وأشارت المذكرة البحثية، إلي أنه رغم تحقيق مجموعة طلعت مصطفى نتائج مالية جيدة خلال 2022، وتوزيعها أرباح على المساهمين، وتميزها بمضاعف لصافي قيمة الأصول عند 0.32 مرة، إلا أن سهم المجموعة يتداول حاليا عند مستوي منخفض بشكل مبالغ فيه، ما يؤهله لمزيد من الصعود الفترة المقبلة.

وبلغت إيرادات قطاع الفنادق بمجموعة طلعت مصطفى خلال العام الماضي، نحو 2.4 مليار جنيه بارتفاع يقترب من 90٪ عن الإيرادات المسجلة في السنة المالية 2021، والبالغة 1.27 مليار جنيه ويعد ذلك أفضل أداء مالي وتشغيلي على الإطلاق منذ عام 2018، كما توقعت المجموعة أن يتعدى رقم الأرباح قبل خصم الفوائد والضريبة والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) مليار جنيه مقارنةً بـ372 مليون جنيه عن السنة المالية 2021، بما يمثل زيادة على أساس سنوي بنحو 3 أضعاف.

يشار إلى أن مجلة فوربس العالمية اختارت هشام طلعت مصطفى ضمن قائمة أقوى قادة السياحة والسفر فى الشرق الأوسط لعام 2021، حيث جاء فى المرتبة رقم 27 فى القائمة التى ضمت 50 اسما. كما أدرجت مجلة فوربس هشام طلعت ، في قائمتها لأقوي الرؤساء التنفيذين في منطقة الشرق الأوسط لعام 2022 ، والتي ضمت 100 قائد أعمال، حيث احتل هشام طلعت المركز 61 في القائمة.

ونجحت طلعت مصطفى في المساهمة بالارتقاء بالتنمية السياحية، من خلال تطوير مشروعات سياحية غير مسبوقة وبمعايير عالمية، مثل منتجع فورسيزونز شرم الشيخ، وفورسيزونز نايل بلازا ، وفورسيزونز سان ستيفانو وفندق رجال الأعمال كمبينسكى النيل – القاهرة، كما تعكف على تطوير فورسيزونز كايرو كابيتال بمدينتي وفورسيزونز الأقصر ومشروع راديسون ساس كوليكشن بمرسى علم.