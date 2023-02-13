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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

من الفئة المتوسطة.. تسريب صور ومواصفات هاتف Vivo V27 Pro

Vivo
Vivo

 

تستعد شركة "فيفو" Vivo الصينية لإطلاق سلسلة هواتفها الذكية الجديدة  Vivo V27 قريبًا بالاسواق وبالفعل ظهرت صور الموبايلات الجديدة وتم تشريب كل مواصفاتها.

وفقا لتقرير موقع 91mobiles بالرغم من أن العلامة التجارية لم تبدأ رسميًا في الدعائية لسلسلة هواتف  فيفو  V27 التي تنتمي للفئة المتوسطة من الهواتف، انتشرت صور جديدة على الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، مما يمنحنا نظرة  على الأجهزة الجديدة قبل وصولها الأسواق فعليا.

 تم تسريب ملصق دعائي للسلسلة مما يشير إلى أن إطلاق سلسلة Vivo V27 ستكون خلال فترة وجيزة من الآن،  ستكون عائلة  فيفو  الجديدة Vivo V27 مكونة من أجهزة Vivo V27 الأساسي و Vivo V27 Pro و Vivo V27e.

Vivo 

كما هو واضح من خلال الملصق الترويجي ستتميز سلسلة هواتف Vivo V27 بظهر به منحنيات، ربما يكون زجاجي. من المحتمل أن يكون الجهاز الموجود في الملصق هو طراز Vivo V27 Pro مع إعداد كاميرا خلفية ثلاثية مع حلقة ضوئية بجانب الكاميرات وسيكون الجهاز متوفر بألوان الأخضر والذهبي والوان أخرى غير موضحة حتى الآن.

 ستتميز كاميرات سلسلة Vivo V27 بميزة التثبيت البصري للصورة (OIS) وتثبيت الصورة الإلكتروني (EIS) وهي الميزة التي يتم الترويج لها في الملصق الدعائي.

مواصفات Vivo V27 Pro المتوقعة

مواصفات Vivo V27 Pro المتوقعة

يتم تشغيل هاتف Vivo V27 Pro بمعالج ميدياتك MediaTek Dimensity 8200 ، مقترن مع 12 جيجا بايت رام من ذاكرة الوصول العشوائي و 256 جيجا بايت روم من سعة التخزين الأساسية. 

يحزم الجهاز "فيفو في 27 برو" بطارية تبلغ سعتها 4500 مللي أمبير في الساعة مع قدرة دعم الشحن السريع بقوة 67 وات. ومن المتوقع أن يكون من أنحف الأجهزة المحمولة الموجودة حاليا في السوق وبالتالي يسهل حمله والتعامل معه، حيث يبلغ سمكه حوالي 7.4 ملم. 

تحفة قادمة للشباب من فيفو بمواصفات مميزة وسعر مناسب

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يحتوي جهاز فيفو Vivo V27 Pro على شاشة عرض AMOLED حجمها 6.7 بوصة مع دقة وضوح 1080 في 2400 بيكسل وكثافة بيكسلات 398 بيكسل لكل بوصة مع درجة سطوع 1000 شمعة لكل متر مربع، ومعدل تحديث 144 هرتز.

سيأتي الجهاز بثلاث كاميرات في اللوحة الخلفية، الرئيسية بدقة 108 ميجابيكيل والثانية بدقة 8 ميجابيكسل والثالثة بدقة 5 ميجابيكسل مع كاميرا في اللوحة الأمامية سيلفي بدقة 32 ميجابيكسل.

سيتضمن الجهاز الجديد نظام التشغيل Android 13 الذي يعتمد في عمله على واجهة مستخدم FunTouchOS 13.

Vivo V27 Pro فيفو vivo Vivo V27 Android AMOLED كاميرات

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