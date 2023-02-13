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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مراسل القاهرة الإخبارية من موسكو: سيطرة روسيا على باخموت يسرع من تقدمها

صدى البلد

قال حسين مشيك مراسل القاهرة الإخبارية من موسكو، إن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا وعملية القتال بين الجيشين تنقسم على جبهتين، هي زاباروجيا حيث تعمل القوات الروسية على التقدم في هذه المقاطعة، وتحدثت سلطات زاباروجيا الموالية لروسيا عن أن الجيش الروسي وقوات إقليمي دونيتسك ولوغانسك استطاعت إحراز بعض التقدم في مقطاعة زاباروجيا، وأيضا ضغطوا على الجيش الأوكراني بالتراجع.

وأضاف: «وزارة الدفاع الروسية في بياناتها أكدت عدة مرات على أنها أحرزت وسيطرت على خطوط أكثر فائدة، وتقدمت في مقاطعة زاباروجيا، كما أن القوات الروسية تقوم كل يوم بهدم مستودعات الأسلحة والذخائر للجيش الأوكراني في مقاطعة زاباروجيا والسيناريو ينطبق أيضا على دونيتسك».

وتابع: «وتتقدم القوات الروسية في هذه المقاطعة وأحرزت تقدما كبيرا، كما تحاصر القوات الروسية مدينة باخموت، هذه المدينة التي ما زالت القوات الروسية تعاني من السيطرة عليها بشكل كامل، 
فمدينة باخموت الأكثر تحصنا للجيش الأوكراني والأسلحة الغربية بمعظمها، كما أن أعدادها الهائلة تتواجد بمدينة باخموت، وإذا سيطرت روسيا عليها سيكون هناك تقدم روسي صريح».
 

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