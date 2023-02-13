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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

اعرف سعر موبايل Samsung Galaxy A52 في مصر

Samsung Galaxy A52
Samsung Galaxy A52

تقدم شركة  سامسونج  هاتفها جالاكسي A52 بمميزات كثيرة بالنسبة إلى سعرته وفئته المتوسطة المدى، منها خامات متينة مع تصنيف IP67 المقاوم للغبار والماء حتى عمق 1 متر بمدة 30 دقيقة مع شاشة سوبر أموليد تقدم صورة نابضة بالحياة وألوانها واهية وسماعات ستريو بالإضافة إلى كاميرات بجودة جيدة مدعمة بالتثبيت البصري.

يتوفر هاتف  سامسونج  جالاكسي A52 في مصر بسعر 9,380.00 ج.م. مع إصدار الذاكرة وسعة التخزين 128GB | 8GB حسب الموقع الرسمي لسامسونج مصر. في السطور التالية ترصد "صدى البلد" كل تفاصيل الموبايل.

Samsung Galaxy A52

المواصفات الكاملة لهاتف Samsung Galaxy A52

وفقا لموقع  سامسونج  الرسمي، يأتي الهاتف مع شاشة عرض Super AMOLED حجمها 6.5 بوصة تقدم دقة 1080x2400 بيكسل وكثافة بيكسلات 407 بيكسل لكل بوصة مع درجة سطوع 800 شمعة ونسبة شاشة إلى هيكل 84.1% مع ميزة Always-on display التي تضمن لك أن تعرف كل التحديثات دون أن تفتح الموبايل، كما يوجد أيضا شاشة حماية زجاجية من Corning Gorilla Glass 5

يتم تشغيل موبايل سامسونج جالاكسي إيه 52 من خلال معالج كوالكوم SM7125 Snapdragon 720G بدقة تصنيع 8 نانو، ثماني النواة، مع معالج رسوميات جرافيك Adreno 618 مقترن مع 4 أو 6 أو 8 جيجابايت رام من ذاكرة الوصول العشوائي و سعة تخزين 128 أو 256 جيجابايت روم يمكن زيادتها من خلال بطاقة microSDXC.

يحزم الجهاز بطارية مدمجة 4500 مللي أمبير في الساعة تعمل بقوة 25 وات وتصل إلى 50% من عملها خلال 30 دقيقة، مع نظام تشغيل أندرويد 11 قابل للترقية إلى 13 وواجهة مستخدم One UI 5.0.

Samsung Galaxy A52

نجد في اللوحة الخلفية من موبايل Samsung Galaxy A52 وحدة كاميرات رباعية، الكاميرا الرئيسية بدقة 64 ميجابيكسل فتحة عدسة واسعة، والثانية بدقة 12 ميجابيكسل فتحة عدسة فائقة الاتساع والثالثة بدقة 5 ميجابيكسل فتحة عدسة ماكرو والرابعة مستشعر عمق بدقة 5 ميجابيكسل، أما الكاميرا السيلفي بدقة 32 ميجابيكسل.

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يأتي الجهاز بوزن إجمالي 189 جم وسمك 8.4 مم وعرض 75.1 مم وطول 159.9 مم كما أنه داعم لشبكات الجيل الثالث والرابع من الإنترنت 4G و واي فاي 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct وبلوتوث 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct وتحديد الموقع الجغرافي GPS مع نظم الملاحة الأخرى GLONASS, GALILEO, BDS.

من ضمن الحساسات الموجودة في موبايل سامسونج مستشعر البصمات الذي يأتي خلف الشاشة ومستشعر التقارب والتسارع وجيروسكوب و بوصلة.

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