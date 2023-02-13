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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ميدفيست ومحمد ياسين وأنسي أبو سيف.. ندوات وفعاليات مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير

المخرج محمد ياسين
المخرج محمد ياسين

يقدم المخرج الكبير محمد ياسين ندوة خاصة ضمن فعاليات الدورة التاسعة من مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير، التي تقام في الفترة من 16 وحتى 22 فبراير الجاري.

يتحدث المخرج محمد ياسين في ندوته حول كيفية تحضير المخرج لفيلمه قبل التصوير، وأليات التنسيق مع جميع الاقسام الرئيسية ومنها التصوير، الديكور، الموسيقي، الملابس، وغيرها، ويتطرق أيضا إلي كيفية قراءة السيناريو، وتوجيه الممثلين قبل التصوير.

كما سيقام على هامش فعاليات الدورة التاسعة لمهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي، ماستر كلاس لمهندس الديكور أنسي أبوسيف عن كيفية توظيف الديكور دراميا.

ويتعاون المهرجان مع ملتقي ميدفست إيجيبت، لإقامة ندوة وعرض أفلام تتحدث عن علاقة الصحة بالأفلام، بحضور الفنان مينا النجار، مؤسس الملتقى، ويدير الندوة دكتورة جيداء مكي، أستاذ أمراض المخ والأعصاب واستشاري  طب النوم بكلية الطب جامعة الإسكندرية بحضور صناع الأفلام والكتاب.

المخرج محمد ياسين 

كما تقام أيضا ورشتان مهمتان بالنسبة إلى صناع الأفلام بالإسكندرية الكبار والصغار، الأولى استكمالية للمخرج خالد الحجر بعشرة طلاب ممن تعلموا السنة الماضية، والعمل معهم علي مشاريع أفلام قصيرة لا تتعدى الـ5 دقائق.

أما الورشة الثانية فمخصصة للأطفال الذين لا تتعدى سنهم الـ14عاما، وهي حول كيفية التعبير وصنع فيلم قصير لا يتعدى الـ5 دقائق باستخدام الهاتف.

مهرجان الاسكندرية مهرجان الاسكندرية للفيلم القصير الاسكندرية للفيلم القصير المخرج محمد ياسين خالد الحجر الدورة التاسعة من مهرجان الإسكندرية

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