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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

12 مشروعًا ابتكاريًا وبحثيًا لجامعةكفر الشيخ في المعرض الدولي السابع.. صور

رئيس جامعة كفر الشيخ
رئيس جامعة كفر الشيخ

تشارك جامعة كفرالشيخ في معرض القاهرة الدولي للابتكار في نسخته السابعة، والذي تنظمه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وإشراف الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، و الدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا ، يومي 13 و 14 فبراير بالعاصمة الإدارية الجديدة.

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جاء ذلك بمشاركة دولية كبيرة من مصر والدول العربية والهند وروسيا والبرتغال والولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي، وبحضور لفيف من الوزراء والمحافظين ورؤساء الجامعات المصرية ورجال الصناعة والاستثمار وعدد من الشخصيات والسفراء المعتمدين بالقاهرة.

 

وأكد الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، حرص إدارة الجامعة على تنمية مهارات طلابها في مجال الابتكار، واستحداث برامجها الأكاديمية والبحثية تعتمد استخدام التكنولوجيات الحديثة بما يساهم في تقديم تعليم ذي جودة عالية، وتمكين طلابها من ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ والخبرات ﻭ ﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ المقترنة بالابتكار تمكنهم من المنافسة في سوق العمل.

 

وأوضح الدكتور دسوقي، مشاركة الجامعة في معرض القاهرة الدولي السابع للابتكار بـ 12 مشروعًا ابتكاريًا وبحثيًا، في مجالات الزراعة، والهندسة والذكاء الاصطناعي، وريادة الأعمال، والعلاج الطبيعي، والنانو تكنولوجي، وجامعة الطفل .

 

وأشار رئيس جامعة كفرالشيخ إلي استعراض وفد الجامعة المشارك الابتكارات التي شملت ابتكار كلية الهندسة، بإشراف الدكتور عبدالفتاح هليل عميد كلية الهندسة نموذج طابعة ثلاثية الأبعاد ذات سير متحرك محلية الصنع 100%، نموذج روبوت سكارا صناعي محلي الصنع 100% ، وابتكار مكتب التايكو بالجامعة بإشراف الدكتورإيناس بهجت بمشروع نظام متكامل لمساعدة ذوي الهمم يعمل بواسطة إشارات دماغية محلي الصنع 100% ، غلاف للأطعمة مضاد للميكروبات قابل للتحلل بديل للأغلفة التقليدية محلي الصنع 100% ،كبسولات غذائية من بروتين اللبن مادة حافظة طبيعية مرتفعة القيمة الغذائية محلية الصنع 100%، الجينو ميترالذكي.

 

كما شاركت جامعة الطفل بإشراف الدكتور أميره عكاشة منسق جامعةالطفل، بمشروعين للطالبة ملك محمود رمضان بعنوان The Elevator، Wheelchair، واستعرض الطالب آدم محمود مشروع بعنوان The Plant Basket.

 

ولاقت ابتكارات طلاب وطالبات جامعة كفرالشيخ، اهتمام وترحيب كبير من زوار المعرض بما تميزت به من اهتمام بجوانب تمس احتياجات المجتمع البيئية والتكنولوجية والطبية.

 

وأثنى الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفرالشيخ، خلال زيارته منصة الجامعة على ابتكارات طلاب وطالبات الجامعة موجها الشكر للوفد المشارك .

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وزارة التعليم المحافظين كفرالشيخ التعليم العالي وزير التعليم العاصمة الإدارية الجديدة

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