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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

نادي الصيد يفوز على الزمالك ويتوج ببطولة منطقة الجيزة لكرة السلة

نادي الصيد يفوز علي
نادي الصيد يفوز علي الزمالك ويتوج ببطولة منطقة الجيزة لكرة

توج فريق ناشئات كرة السلة 16سنة بنادي الصيد بالدقى ببطولة منطقة الجيزة عقب فوزه على فريق الزمالك بنتيجة 70-57 فى ختام مباريات الدور النهائى والتى اقيمت بصالة حسن مصطفى بمدينة 6 أكتوبر.

وحصد نادي الزمالك المركز الثاني بينما احتل فريق البنك الاهلي المركز الثالث بالبطولة.

وقدم فريق الصيد عروضاً قوية طوال منافسات البطولة محققاً الفوز فى جميع مباريات الدور النهائى على فرق صيد أكتوبر والبنك الاهلى و 6 أكتوبر والشيخ زايد والزمالك ، محافظاً على سجله خالياً من أية هزائم.

وحرص على حضور المباراة النهائية بالبطولة المهندس عمرو الصادق نائب المدير التنفيذي للنشاط الرياضي واحمد عصام رئيس لجنة كرة السلة.

تضم قائمة الفريق اللاعبات جميلة فاروق، جني حازم ايهاب، جودي عادل ، جودي وليد رفعت، حلا محمد، خديجة جمال حمزة، سلمي فهمي، سلمى نور الدين، فريدة عمرو مهران، فريدة محمد عبده ، كنزي محمود احمد، لارا عمرو نبيل، مريم عثمان، ملك احمد ابراهيم، ملك وائل السيد، ندي احمد حسن، هانيا شقوير، هلا محمد الشناوى، هنا حسام الجولي.

ويتكون الجهاز الفني والإداري:
وائل الطناني رئيس الجهاز، محمود السداوى نائب رئيس الجهاز، ، مدرب مصطفي جامع، فريد سمير مخطط احمال، علياء عبد المؤمن طبيبة، كابتن على الخطيب مدير إداري، إداري الفريق احمد الطاهر، احمد السيد خدمات معاونه.

نادي الزمالك كرة السلة الخطيب الزمالك 6 اكتوبر الأهلى

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