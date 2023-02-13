فيريرا يرفض منح لاعبي الزمالك راحة غدا

قرر البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عدم منح اللاعبين راحة غدا .

يأتي هذا بعد فوز الزمالك على سموحة في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم في مسابقة الدوري.

ويستأنف الزمالك تدريباته عصر غدا الثلاثاء على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة، استعدادا لمباراة المريخ السوداني المقرر لها يوم الجمعة المقبل في الجولة الثانية لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا. وحقق فريق الزمالك فوزا غاليا على سموحة بثلاثية مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم باستاد برج العرب في الجول...