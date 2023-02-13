عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

قصواء الخلالي: العلاقة بين مصر والإمارات خاصة جدا ومبنية على الثوابت الإنسانية

قصواء الخلالي
قصواء الخلالي

قالت الإعلامية قصواء الخلالي، إن العلاقة بين مصر والإمارات خاصة جدا، ومبنية على الثوابت الإنسانية والسياسية والاقتصادية وتفاصيل دعم مشترك وتفاصيل تاريخية مهمة للغاية بين البلدين.


وأضافت "الخلالي"، خلال تقديمها برنامج "في المساء مع قصواء"، المذاع على قناة "CBC"، أنه في إطار آخر يوجد نشاط وحراك سياسي واقتصادي متبادل بين مصر والإمارات، والشعب المصري يعرف المكانة الخاصة من الشعب الإماراتي لمصر والشعب المصري للإمارات، إذ يوجد حالة متبادلة إنسانية بين مصر والإمارات.


وأشارت إلى أنه على المستوى الرئاسي والسياسي والاقتصادي تعد القمة العالمية للحكومات بدبي حدث مهم للغاية عالميا واقتصاديا وعلى المستوى الإداري أو المستوى الحكومي.

وأوضحت أن القمة شهدت فعاليات على مدار اليوم، ومشاركة للرئيس عبدالفتاح السيسي في واحدة من أهم الجلسات وهي تمكين القطاع الخاص ودور الصندوق السيادي المصري، بحضور عدد من ممثلي الشركات العائلية الكبرى بجانب محافظ البنك المركزي ووزراء الخارجية والتخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي والمالية والاتصالات والتجارة والصناعة والمدير التنفيذ لصندوق مصر السيادي.

محافظ البنك المركزى مصر والإمارات cbc قصواء الخلالي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد تراجعها 35 جنيها.. متى تعود أسعار الدواجن لما كانت عليه؟|شاهد

مفاجأة .. تطورات جديدة في أزمة كهربا تمنع إيقافه |شاهد

3 خيارات للفيفا| شوبير يكشف تطورا مفاجئا بشأن قيد صفقات الزمالك الجديدة

ثلوج وأمطار.. تحذير عاجل من الأرصاد بشأن حالة الطقس ودرجات الحرارة

يا خوفي يقلدوك .. انتقادات لاذعة لـ عمرو دياب بسبب هذا اللوك

وفاة مخرج مصري في حادث سيارة مروع بأمريكا.. تفاصيل

بعد انتشار صور جدلية| حقيقة تنفيذ حكم الإعدام في قاتل نيرة أشرف

مفاجآة .. تطورات جديدة فى أزمة كهربا تضمن استمرار اللاعب وعدم إيقافه

ترشيحاتنا

السعودية .. تفاصيل جديدة بشأن مقتل الطالب وليد الغريبي في أمريكا

بعد زيادة الأسعار.. أرخص سيارة ميتسوبيشي "موديل 2023" في مصر

المواصفات الكاملة لموبايل شاومي Xiaomi 13 Lite قبل طرحه .. صور

توفيت أثناء عملها في الشرقية.. وزير الصحة ينعي الرائدة الريفية حبيبة راشد

ما أول كلمة نطقت بها الإذاعة المصرية.. ومن قائلها ؟

صدمة بعد تغير لون بحر الإسكندرية إلى الأسود| هل نشهد تسونامي؟ "فيديوجراف"

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يحميك من مرض مميت.. ماذا يفعل كوب من البنجر لجسمك؟

من الأجمل.. دينا الشربيني ومايا دياب بنفس الفستان |شاهد

منعا للإحراج.. وصفات متنوعة لعلاج رائحة العرق

بلاها ورد وهدايا.. بوكيه الخضراوات اقتراح جديد لعيد الحب| صور

فيديو

صدمة بعد تغير لون بحر الإسكندرية إلى الأسود| هل نشهد تسونامي؟ "فيديوجراف"

معاناة مستمرة.. مرض يصيب الناجين من الزلزال.. تعرف عليه/ فيديو جراف

اشتري شقتك الآن بمقدم 60 ألف جنيه | اعرف الشروط والتفاصيل

متشتريهاش قديمة ولا مبشورة .. أسرار عن تخزين الجبنة الرومي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مني أحمد

مصر التي في خاطري

خالد الشناوي

على باب السيدة

نهال علام

الغضب

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي 36

كريمة أبو العينين

العيش مع الذئاب

د.هادي التونسي

بين الحقيقة والخيال

إلهام أبو الفتح

لم شمل الأسرة.. قانون هام

هند عصام

رسالة حب ميريت آتون

اﻟﻤﺰﻳﺪ