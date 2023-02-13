قصواء الخلالي: العلاقة بين مصر والإمارات خاصة جدا ومبنية على الثوابت الإنسانية

قالت الإعلامية قصواء الخلالي، إن العلاقة بين مصر والإمارات خاصة جدا، ومبنية على الثوابت الإنسانية والسياسية والاقتصادية وتفاصيل دعم مشترك وتفاصيل تاريخية مهمة للغاية بين البلدين.



وأضافت "الخلالي"، خلال تقديمها برنامج "في المساء مع قصواء"، المذاع على قناة "CBC"، أنه في إطار آخر يوجد نشاط وحراك سياسي واقتصادي متبادل بين مصر والإمارات، والشعب المصري يعرف المكانة الخاصة من الشعب الإماراتي لمصر والشعب المصري للإمارات، إذ يوجد حالة متبادلة إنسانية بين مصر والإمارات.



وأشارت إلى أنه على المستوى الرئاسي والسياسي والاقتصادي تعد القمة العالمية للحكومات بدبي حدث مهم للغاية عالميا واقتصاديا وعلى المستوى الإداري أو المستوى الحكومي.

وأوضحت أن القمة شهدت فعاليات على مدار اليوم، ومشاركة للرئيس عبدالفتاح السيسي في واحدة من أهم الجلسات وهي تمكين القطاع الخاص ودور الصندوق السيادي المصري، بحضور عدد من ممثلي الشركات العائلية الكبرى بجانب محافظ البنك المركزي ووزراء الخارجية والتخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي والمالية والاتصالات والتجارة والصناعة والمدير التنفيذ لصندوق مصر السيادي.