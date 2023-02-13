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عبداللطيف المناوي: حضور مصر في القمة العالمية للحكومات بدبي شديد التميز

عبد اللطيف المناوي
عبد اللطيف المناوي

قال الكاتب الصحفي عبداللطيف المناوي، إن حضور مصر في القمة العالمية للحكومات بدبي شديد التميز، ويمكن القول إن هذا الحضور يعد أحد أهم الأمور المطلوبة في هذه المرحلة، حيث مرت مصر في الأسابيع القليلة الماضية بحالة من حالات الضبابية في أشكال العلاقات ومما بدا وكأنه توتر في العلاقات وحدث شكل من أشكال التلاسن وهو الأمر الذي توقف عنده الرئيس في مرحلة مبكرة عندما حسم الأمر.

وأضاف "المناوي"، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج "في المساء مع قصواء"، المذاع على قناة "CBC"، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، أن ما حدث خلال الفترة الماضية لم يكن تعبيرا عن موقف حقيقي ورسمي من الطرفين.

وتابع: "ما أستطيع قوله وسمعته من الكثير من الأطراف العربية والإمارتية أن الرئيس السيسي بكلمته استطاع أن يكسب الشعب الإماراتي وأن هناك حالة تأييد وترحيب شديدة جدا لما ذكره الرئيس اليوم، وأن ما طرحه الرئيس اليوم ينبغي أن يكون بداية لوضع استراتيجية للتواصل الإعلامي والشعبي والدبلوماسية الشعبية في إطار العلاقات العربية المصرية والعكس".

وأكد أن ما ذكره الرئيس السيسي اليوم هو تعبير حقيقي عن موقف حقيقي وأصيل منذ البداية ولم يتغير، ولكن يبدو أن هذا الموقف والوضوح ضاعا في زحام الأيام والعمل.

 

الكاتب عبداللطيف المناوي: مصر كبيرة وحاضرة وموجودة في الميزان الدولي والعربي

قال الكاتب الصحفي عبداللطيف المناوي، إن لديه شعوراً شخصياً كمصري موجود في فعاليات القمة العالمية للحكومات بدبي بأن مصر تظل كبيرة وقادرة وحاضرة وموجودة في الميزان الدولي والعربي مهما كانت الحالة الاقتصادية لها، هذا الشعور شعر به اليوم عند دخول الرئيس السيسي للقاعة، وعندما بدأ في الحديث.  

وأضاف "المناوي"، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج "في المساء مع قصواء"، المذاع على قناة "CBC"، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، أن مصر كبيرة في كل أوضاعها وأحوالها، وهذه المسألة يجب أن نثق بها حتى نتمكن من أن نمر من أي أزمة.

وأشار إلى أنه من أهم النقاط هي حالة الوضوح والتوضيح حول سبب اختيار مصر لهذا الطريق، فهناك وجهات نظر وتقييمات مختلفة ما بين التأييد والتلبية في خطوات مصر الاقتصادية، لذلك الرئيس السيسي وضع الأمور بشكل واضح وحالة من حالات الاعتراف بالأمر الواقع والخيارات.

وأوضح أن حديث الرئيس السيسي اليوم به قدر كبير من الوضوح والتقدير الواضح لما حدث في الفترة الماضية، وتأكيد على فكرة أن هناك بناء حقيقياً ليس الغرض منه التعامل مع مشكلة ولكن رؤية مستقبلية للتحضير لما هو قادم.

 

cbc قصواء الخلالي الصحفي عبداللطيف المناوي الرئيس السيسي

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