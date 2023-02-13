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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

البحر الأحمر .. انطلاق فعاليات بطولة السباحة المفتوحة بالغردقة

صورة موضوعية
صورة موضوعية

شهد أحمد عبدالعزيز مرزوق، السكرتير العام المساعد لمحافظة البحر الأحمر، اليوم الإثنين، انطلاق فعاليات سباق بطولة المياه المفتوحة بمشاركة 106 لاعبين ولاعبات، والذي يأتي ضمن فعاليات بطولة منطقة الصعيد للسباحة، وذلك بنادي الرياضات البحرية بمدينة الغردقة في الفترة من 5 إلى 13 فبراير الجاري، بمشاركة 800 لاعب ولاعبة من 18 ناديًا بصعيد مصر.

أشار مرزوق، إلى أن الهدف من تنظيم هذه البطولات، هو تدريب أبناء الصعيد على الدخول في منافسات وتحقيق أرقام لرياضة السباحة محليا ودوليا.

على الجانب الأخر قال هشام منير، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة البحر الأحمر، إن الدراسة منتظمة خلال ثان أيام الفصل الدراسي الثاني، بكافة مدارس المحافظة من رأس غارب شمالًا وحتى حلايب جنوبًا.

تابع منير، صباح اليوم الاثنين، انتظام الدراسة وسير العمل في بداية الفصل الدراسي الثاني بمدرسة جمال عبد الناصر الثانوية بنات يرافقه مصطفى عبده وكيل المديرية.

الغردقة وزارة التربية والتعليم التربية والتعليم محافظة البحر الاحمر وكيل وزارة التربية والتعليم مدينة الغردقة

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