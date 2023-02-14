أخبار الفن..وفاة مخرج مصري في حادث سيارة مروع بأمريكا و ظهور صادم لـ عمرو دياب بحلق في ودنه

نشر قسم الفن بموقع صدى البلد العديد من الاخبار العالميه والمحلية الهامة عن عمرو دياب و وبطلة ونيس وزوج نانسي عجرم:



حلق في ودنه.. شاهد| ظهور صادم لـ عمرو دياب في إحدى الإعلانات

أثار النجم عمرو دياب، الجدل خلال الساعات الماضية بعد ظهوره بـ “حلق” في أذنه، خلال إحدي الحملات الإعلانية لإحدى الشركات.



يا خوفي يقلدوك .. انتقادات لاذعة لـ عمرو دياب بسبب هذا اللوك



انتقد جمهور السوشيال ميديا النجم عمرو دياب بعد ظهوره بحلق في إحدى الحملات الإعلانية.

وكتب أحد رواد تويتر “ يا خوفي يقلدوك الشباب ”؛ فيما أعرب آخر عن صدمته من الإطلالة.



وفاة مخرج مصري في حادث سيارة مروع بأمريكا.. تفاصيل



أعلنت الفنانة نجلاء بدر، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك عن وفاة المخرج أحمد رفعت إثر حادث سيارة في الولايات المتحدة الأمريكية



بسبب حادث سير .. بطلة مسلسل ونيس تعلن اعتزالها الفن



كشفت الفنانة فادية عكاشة، سر ابتعادها عن الفن خلال الفترة الماضية وعدم مشاركتها في اي اعمال .



قصة شاب سوري توفى برصاص زوج نانسي عجرم وآخر صوره مع أطفاله

أسدلت المحكمة اللبنانية الستار على قضية فادى الهاشم زوج الفنانة نانسي عجرم بعد اتهامه بالقتل العمد لشاب سورى اقتحم منزل نانسى عجرم وقام زوجها بطلاق الرصاص عليه.

حادث..آخر صورة للمخرج أحمد رفعت داخل سيارته قبل انقلابها ووفاته



توفي المخرج أحمد رفعت ؛ بسبب حادث سيارة أدى بإنهاء حياته بالولايات المتحدة الأمريكية.

وكان المخرج أحمد رفعت قد نشر اخر صورة له من داخل سيارته وذلك عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.