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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

موعد انطلاق المؤتمر الدولي العاشر لمركز الدراسات البردية والنقوش بآثار عين شمس..تفاصيل

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

 


أعلن مركز الدراسات البردية والنقوش عن تنظيم مركز الدراسات البردية والنقوش التابع لكلية الآثار جامعة عين شمس مؤتمره الدولى العاشر تحت عنوان "آثار وتراث مدن وقرى مصر العليا"، الذى سوف يقام  فى الفترة من 26 الى 28 من شهر فبراير 2023 فى مبنى IHUB، الدعوة عامة للحضور لجميع المهتمين والباحثين، ورسم الحضور شامل الإفادة 300 جنيه.

يتم دفع رسوم الحضور على الحساب البنكى للمركز فى البنك المركزى من أى فرع من فروع بنك مصر على:
رقم الحساب: 
9/450/80778/6
IBAN Code :EG640001000100000009450807786
SWIFT Code :CBEGECXXXX
أو الدفع عن طريق خدمة فورى على https://ums.asu.edu.eg واختيار خدمات الكليات

يرجى الاحتفاظ بالايصال والتسجيل عبر :
https://forms.gle/C7KUaEA49NFcYs9J6

وكان قد استقبلت الدكتورة نهى سمير دنيا، عميد كلية الدراسات العليا والبحوث البيئية بجامعة عين شمس، وفود فعاليات "جامعة الطفل" التي نظمتها جامعة عين شمس، خلال الفترة من  ٢٨ يناير حتى ١١ فبراير، وضمت ٨٠ طفلا، وذلك تحت إشراف وتنسيق د. نهى الرافعي ‏، نائب مدير إدارة المنح والمشروعات ومنسق جامعة الطفل بجامعة عين شمس.

وشهد اليوم عدداً من الفعاليات المختلفة تحت إشراف الدكتور ريهام رفعت، وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، الدكتور علاء سرحان ، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة،  د. هدى هلال ، مدير وحدة التحول للأخضر، حيث تم تدريب الأطفال على وحدة التحول للأخضر.

وجرى تنظيم مجموعة من ورش العمل تناولت عدة مجالات منها "التنوع البيولوجي" والقي محاضرة خلالها الدكتور محمد كامل المدرس بقسم العلوم الأساسية البيئية ، حيث تحدث عن الكائنات والنباتات وتأثير التلوث عليها.

و قامت الدكتورة شيماء محمد  الأستاذ المساعد بقسم الإنسانيات البيئية ،الدكتورة صفيه محمد المدرس بقسم التربية البيئية بعمل ورشة عمل للأطفال عن التوعية البيئية وحقوق الطفل والتوعية بقضايا البيئة المختلفة واستطلعوا آراء الأطفال فيها .

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