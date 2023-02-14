كلية التكنولوجيا والتعليم جامعة حلوان تناقش رسالة ماجستير لتطوير منظومة الخلايا الشمسية

كشفت دراسة رسالة الماجستير التي نوقشت بقسم تكنولوجيا الكهرباء بكلية التكنولوجيا والتعليم جامعة حلوان، عن " تطوير منظومة الخلايا الشمسية ورفع كفاءة نقطة اقصى قدرة ممكنة وتحسين أداء العاكس المستخدم مع المنظومة الشمسية " .

تهدف الدراسة إلي تحسين أداء العاكس لزيادة كفاءة النظام الكهروضوئي، وتقديم خوارزمية هجينة لتتبع نقطة أقصى قدرة في التطبيقات الكهروضوئية، تدمج الخوارزمية المقترحة تقنية مسح الجهد وخوارزمية الاضطراب والمراقبة (P&O) ويتم تطبيق P&Q للتتبع السريع أثناء التغيرات السريعة في الإشعاع.

وأظهرت النتائج أن الاستجابة التي تقترح الخوارزمية الهجينة تفوق تنفيذ الخوارزميات الفردية، لا سيما في سرعة الاستجابة.، أما عن الأهداف من الجانب التعليمي فهو التحقق من فاعلية الوحدة التعليمية المقترحة في مقرر الإلكترونيات الصناعية في تطوير مفاهيم العاكس لطلاب الفرقة الرابعة قسم تكنولوجيا الكهرباء كلية التعليم الصناعي جامعة حلوان.

وكانت الرسالة تحت إشراف، كلا من الدكتور علوي عيسى الخولي أستاذ الكترونيات القوى الكهربائية – كلية الهندسة – جامعة المنوفية رئيس جامعة الدلتا التكنولوجية (سابقاً)، والدكتور حسام يوسف عبد الحميد أستاذ متفرغ بقسم تكنولوجيا الكهرباء – كلية التعليم الصناعي – جامعة حلوان، والدكتور حلمي السيد عواد أستاذ مساعد ورئيس قسم تكنولوجيا الكهرباء – كلية التعليم الصناعي –جامعة حلوان، والدكتور خالد عبد الواحد كمال مدرس بقسم تكنولوجيا السيارات والجرارات – كلية التكنولوجيا والتعليم – جامعة حلوان.

كما تكونت لجنة الحكم والمناقشة من:

الدكتور رمضان محمود مصطفى عبد الرحيم(رئيسا ومناقشا) استاذ الكترونات القوي المتفرغ –كلية التكنولوجيا والتعليم –جامعة بنى سويف

2. الدكتور علوى عيسي الخولي (مشرفا ومناقشا) استاذ الكترونات القوي – كلية الهندسة بشبين الكوم – جامعة المنوفية.

3. الدكتور حسام يوسف عبد الحميد (مشرفا ومناقشا) استاذ القوى الكهربية المتفرغ – كلية التكنولوجيا والتعليم - جامعة حلوان.

4. الدكتورة زينب محمد حسن خليفة (مناقشا) أستاذ تكنولوجيا التعليم – كلية التربية – جامعة عين شمس

5. الدكتور حلمي السيد عواد (مشرفا ومناقشا) أستاذ الكترونات القوى المساعد ورئيس قسم تكنولوجيا الكهرباء – كلية التكنولوجيا والتعليم – جامعة حلوان

وجاءت مناقشة الرسالة برعاية الدكتور إبراهيم لطفي عميد الكلية و الدكتور وائل إبراهيم وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث.