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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

في عيد الحب.. عمرو دياب يطرح أحدث أغنياته بطمن عليك

صدى البلد

طرح النجم الكبير عمرو دياب أحدث أغنياته "بطمن عليك" بالتزامن مع عيد الحب، وذلك عبر خدمة فودافون .

"بطمن عليك" من كلمات وألحان عزيز الشافعي، توزيع أحمد ابراهيم، وميكساج وديجيتال ماستر أمير محروس.

ويقول مطلع الأغنية :
أنا بطمن عليك مش عايز حاجة منك
غير بس إنك ترد
إنت كويس بجد؟
مش ناقصك أي حاجة؟
مش ناقصك أي حد؟
يابعيد عن عيني 
ياعيني بعيد
م القلب أنا بسلم 
منا معزز سلام الإيد

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وكان النجم الكبير عمرو دياب قد أحيا مؤخرا حفلا كبيرا في العاصمة السعودية الرياض .

وشهد الحفل حضورا جماهيريا غفيرا كعادة حفلات الهضبة في الدول العربية، وقدم على مدار ساعتين مجموعة من أشهر أغنياته وسط تفاعل كبير من الحضور.

عمرو دياب السعودية تامر حسني خالد تاج الدين الدول العربية عزيز الشافعي عيد الحب

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