في عيد الحب.. عمرو دياب يطرح أحدث أغنياته بطمن عليك

طرح النجم الكبير عمرو دياب أحدث أغنياته "بطمن عليك" بالتزامن مع عيد الحب، وذلك عبر خدمة فودافون .
"بطمن عليك" من كلمات وألحان عزيز الشافعي، توزيع أحمد ابراهيم، وميكساج وديجيتال ماستر أمير محروس.
ويقول مطلع الأغنية :
أنا بطمن عليك مش عايز حاجة منك
غير بس إنك ترد
إنت كويس بجد؟
مش ناقصك أي حاجة؟
مش ناقصك أي حد؟
يابعيد عن عيني
ياعيني بعيد
م القلب أنا بسلم
منا معزز سلام الإيد
وكان النجم الكبير عمرو دياب قد أحيا مؤخرا حفلا كبيرا في العاصمة السعودية الرياض .
وشهد الحفل حضورا جماهيريا غفيرا كعادة حفلات الهضبة في الدول العربية، وقدم على مدار ساعتين مجموعة من أشهر أغنياته وسط تفاعل كبير من الحضور.