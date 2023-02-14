في عيد الحب.. عمرو دياب يطرح أحدث أغنياته بطمن عليك

طرح النجم الكبير عمرو دياب أحدث أغنياته "بطمن عليك" بالتزامن مع عيد الحب، وذلك عبر خدمة فودافون .

"بطمن عليك" من كلمات وألحان عزيز الشافعي، توزيع أحمد ابراهيم، وميكساج وديجيتال ماستر أمير محروس.

ويقول مطلع الأغنية :

أنا بطمن عليك مش عايز حاجة منك

غير بس إنك ترد

إنت كويس بجد؟

مش ناقصك أي حاجة؟

مش ناقصك أي حد؟

يابعيد عن عيني

ياعيني بعيد

م القلب أنا بسلم

منا معزز سلام الإيد

وكان النجم الكبير عمرو دياب قد أحيا مؤخرا حفلا كبيرا في العاصمة السعودية الرياض .

وشهد الحفل حضورا جماهيريا غفيرا كعادة حفلات الهضبة في الدول العربية، وقدم على مدار ساعتين مجموعة من أشهر أغنياته وسط تفاعل كبير من الحضور.