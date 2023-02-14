عيد حب سعيد.. إبراهيم نور الدين يستفز منتقديه بعد مباراة الزمالك وسموحة

نشر الحكم الدولي إبراهيم نور الدين، منشورًا مثيرًا للجدل عقب نهاية المباراة التي أدارها بين الزمالك وسموحة في الدوري.

وأثار نور الدين الجدل بعد عدة قرارات في مباراة الزمالك وسموحة، أبرزها احتساب ركلة جزاء لصالح الفريق الزملكاوي، ليلقى اعتراضات شديدة من لاعبي وجهاز الفريق السكندري.

وكتب نور الدين عبر حسابه الخاص على “ فيس بوك”:"الحمد لله .. يمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين .. Happy Valentine's day”.

وأرفق نور الدين المنشور بصورة اللعبة التي احتسب من خلالها ركلة الجزاء على لاعب سموحة لصالح الزمالك.

وفاز الزمالك على سموحة بثلاثية في الدوري المصري.