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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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نصر سالم: ظهور أجسام فضائية امتداد للمنطاد الصيني في إطار الردع الإلكتروني

أجسام فضائية
أجسام فضائية

علق اللواء الخبير العسكري نصر سالم أستاذ الاستراتيجية بأكاديمية ناصر العسكرية عن ظاهرة الأجسام الطائرة التي تحدثت عنها، واشنطن قائلاً :" امتداد للمنطاد الصيني في إطار الردع أو الإرهاب الإلكتروني، وقد تكون شكلاً من أشكال الحرب السيبرانية في إطار حرب إلكترونية  في  حلبة اللعب بين الكبار وإستعراض القوى.

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رصد أجسام فضائية مجهولة.. وتقارير سرية أمريكية لكشف حقيقتها


تابع نصر سالم، خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج " كلمة أخيرة  " الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة ON: الادارة الامريكية لم تفصح عن  تفاصيل المنطاد الصيني  بعد غسقاطه ولم تخبرنا بشيء وأعتقد أن  ماحدث الان قد يكون  إستعراض أحد الدول عبر  الحرب الالكترونية من خلال إظهار أجسام على الرادارات الامريكية   "
وتساءل : يقولولنا الاجسام الساقطة فين   بشكل مادي  لقوها فين ؟ هل تم إسقاطها فعلياً ؟ أضاف  ساخراً : فين الجثة ؟ .


وأكمل اللواء نصر سالم، أن : ما لم تفصح أمريكا عن ذلك ستعتبر في إطار الحرب السبرانية والفيصل أن تعلن الولايات المتحدة طبيعة الأجسام التي تسقطها، وغير كدة خداع إلكتروني والأجسام الموجودة في سماء الولايات المتحدة قد تكون خداع إلكتروني لأمريكا.


وكانت المتحدثة باسم البيت الأبيض قد أكدت الاثنين أن "ليس هناك أي مؤشر إلى أنشطة لكائنات فضائية" بعدما أسقط الجيش الأمريكي مجموعة من الاجسام الطائرة في الأيام الأخيرة.

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