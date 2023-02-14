أحمد كريمة: من يروج للشائعات منافق وفاسق.. فيديو

كشف الدكتور أحمد كريمة أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، حكم ترويج الشائعات في الدين الإسلامي.

وقال أحمد كريمة في حواره مع الإعلامي يوسف الحسيني في برنامج " التاسعة " المذاع على قناة " الأولى الفضائية ": "الإسلام يربي أتباعه على التثبت وحفظ اللسان ".

وأضاف أحمد كريمة :" من ينشر أو يبث شائعات تضر الوطن يعتبر فاسقا مهما كانت درجته ".

ولفت أحمد كريمة : " جريمة الإرجاف منكرة لها عقوبات مذكورة في القرآن الكريم “، مضيفا:” كل من يدلس وينشر شائعات تضر المجتمع منافق وهذا الأمر مذكور في القرآن الكريم ".

وتابع أحمد كريمة :" الله سبحانه وتعالى وصف من يقوم بترويج الشائعات بالمنافقين وفي قلوبهم مرض ويرجفون في المدينة".