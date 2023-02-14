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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

تفاصيل مهرجان نجيب محفوظ بسينما زاوية

نجيب محفوظ
نجيب محفوظ

يفتتح غدا الأربعاء مهرجان نجيب محفوظ الذي تقدمه سينما زاوية، ويستمر لمدة 7 أيام ويعرض مجموعة من الأفلام المهمة للأديب الراحل وهم ثرثرة فوق النيل، الكرنك،أنا حرة، بداية ونهاية، "بئر الحرمان، الإختيار، السكرية.


وأقيم منذ فترة أسبوع خيري بشارة، وأسبوع لأفلام يوسف شاهين المرممة.

وافتتح  برنامج  "سينما خيري بشارة" الذي أقيم في سينما زاوية في شارع عماد الدين  في الفترة من 5 وحتى 31 يناير الماضي ، وقدم 12 فيلم من إخراج  خيري بشارة، والذي بدأ بفيلم " كابوريا" الذي قام ببطولته الراحل أحمد زكي والراحل حسين الإمام والفنانة سحر رامي التي حرصت على حضور الفيلم والافتتاح وبصحبتها ابنها من الراحل حسين الإمام "سالم".

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تفاصيل افتتاح سينما خيري بشارة في زاوية

وعبر المخرج خيري بشارة عن سعادته وترقبه لتفاعل الجمهور مع أفلام البرنامج خاصة وأن هناك جيل جديد لم تسنح له الفرصة لمشاهدة أفلامه إلا من خلال التلفزيون وليس دار العرض، لكنه متحمس جداً لفكرة عرض مجموعة من أفلامه طوال شهر يناير من خلال شاشة سينما زاوية.


يعد برنامج " سينما خيري بشارة" فرصة لإعادة اكتشاف أعماله بتنوعها واختلافها، وللتعرف على المخرج الذي كثير ما يوصف بالمتمرد، حيث تقام أكثر من ٦ ندوات حوارية خلال البرنامج بعد عدد من الأفلام التي سيتم تقديمها وهي “ العوامة رقم ٧٠، والطوق والإسورة، ويوم حلو يوم مر، كابوريا الذي يعرض في الافتتاح، رغبة متوحشة، ايس كريم في جليم، أمريكا شيكا بيكا، حرب الفراولة، إشارة مرور، ليلة القمر، موون دوج، وثلاث أفلام تسجيلية هي صائد الدبابات وطائر النورس وطبيب الأرياف”.

سمية الخشاب نجيب محفوظ مهرجان سينما زاوية أحمد زكي شارع عماد الدين

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