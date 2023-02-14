واشنطن تكثف جهودها لحل لغز الأجسام الطائرة مع تنامي الاحتكاك بالصين

قالت الولايات المتحدة ، الإثنين ، إنها ما زالت لا تعرف أصل أو الغرض من ثلاثة أجسام جوية أسقطها جيشها خلال عطلة نهاية الأسبوع ، فيما تبادلت واشنطن وبكين الاتهامات بشأن بالونات على ارتفاعات عالية.

بينما كافح المسؤولون الأمريكيون والكنديون لشرح وجود الأشياء ، شدد متحدث باسم البيت الأبيض على أنه لا يوجد سبب للاعتقاد بأنها كانت أي شيء آخر غير من صنع الإنسان.

وقالت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض كارين جان بيير: 'لا يوجد ، مرة أخرى ، ما يشير إلى وجود كائنات فضائية أو نشاط خارج الأرض بسبب عمليات الإزالة الأخيرة'.

بدأت القصة ببالون تجسس صيني مشتبه به انجرف عبر الولايات المتحدة وأسقطه الجيش الأمريكي قبالة سواحل كارولينا الجنوبية في 4 فبراير.

منذ ذلك الحين ، أسقطت الطائرات المقاتلة الأمريكية ثلاثة أجسام غامضة أخرى فوق المجال الجوي لأمريكا الشمالية اعتبارًا من يوم الجمعة.

وقال المتحدث باسم الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي في إفادة صحفية 'لم نتمكن بعد من إجراء تقييم نهائي لماهية هذه الأشياء الحديثة'.

قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) إن مقاتلات أمريكية أسقطت يوم الأحد جسما مثمنا فوق بحيرة هورون. يوم الجمعة ، تم إسقاط جسم فوق جليد البحر بالقرب من ديدهورس ، ألاسكا ، ودُمر جسم ثالث ، أسطواني الشكل ، فوق منطقة يوكون الكندية يوم السبت.

وقال كيربي إن حطام العناصر ، الذي لم يتم العثور عليه ، يجب أن 'يخبرنا بالكثير'.

وقال إن الأجسام ، التي تحلق على ارتفاعات تتراوح بين 20 ألف و 40 ألف قدم ، تعتبر خطرا على الحركة الجوية ، رغم أنها لا تشكل خطرا على الناس على الأرض. وقال إنه تم إسقاطهم أيضا لأن السلطات الأمريكية لم تستبعد أنهم كانوا يتجسسون.

قد يفسر الفحص الدقيق للمجال الجوي جزئيًا سبب العثور على العديد من الأشياء الجديدة. قال مسؤولون أمريكيون لرويترز إن الجيش يعدل طريقة فحصه لبيانات الرادار ، مما يسمح له برصد العناصر الأصغر والأبطأ حركة.

الصين تتهم الولايات المتحدة بالبالونات غير المشروعة

وقالت الصين إنها ليس لديها معلومات عن أي من الأشياء الثلاثة. وصفت واشنطن الجسم الأول ، المركبة الصينية ، ببالون مراقبة بينما أصرت الصين على أنها كانت سفينة مراقبة الطقس وقد تحطمت بشكل سيئ عن مسارها.

أثار المنطاد الصيني ضجة في واشنطن ، وهز العلاقة المثيرة للجدل بالفعل بين أكبر اقتصادين في العالم ، ودفع أنتوني بلينكين ، كبير دبلوماسيي الرئيس الأمريكي جو بايدن ، إلى إلغاء رحلته المقررة إلى بكين الأسبوع الماضي.

وسعت الصين يوم الاثنين نزاعها مع الولايات المتحدة بشأن المراقبة الجوية ، مدعية أن بالونات أمريكية عالية الارتفاع حلقت فوق مجالها الجوي دون إذن أكثر من 10 مرات منذ بداية عام 2022. ونفى البيت الأبيض هذا التأكيد.

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ وين بين إن رحلات المنطاد الأمريكية المزعومة العام الماضي كانت غير قانونية لكنها لم تصف البالونات بأنها عسكرية أو لأغراض التجسس.

في إفادة بالبيت الأبيض يوم الجمعة ، قال كيربي: 'لا توجد طائرات استطلاع أمريكية في المجال الجوي الصيني. لست على علم بأي طائرة أخرى سنطير فوقها المجال الجوي الصيني.'

عندما تم الضغط عليه ما إذا كانت أي طائرة أمريكية يتم استخدامها فوق المجال الجوي الذي تطالب به الصين في تايوان وبحر الصين الجنوبي ، رفض تحديد المزيد.

تؤكد الصين العديد من المطالبات الإقليمية المتنازع عليها ، بما في ذلك في المياه في بحر الصين الشرقي والجنوب ، حيث يقول الجيش الأمريكي إنه يعمل بشكل روتيني وفقًا للقانون الدولي.

اتخذ البيت الأبيض ، الذي حاول تهدئة التصريحات حول الصين في أعقاب حادثة البالون ، نبرة أكثر حدة بشكل ملحوظ يوم الاثنين.

وقالت أدريان واتسون ، متحدثة أخرى باسم الأمن القومي في البيت الأبيض ، في بيان: 'هذا هو أحدث مثال على تكافح الصين للسيطرة على الأضرار'.

'لقد زعمت مرارًا وتكرارًا أن بالون المراقبة الذي أرسلته فوق الولايات المتحدة كان منطادًا للطقس وحتى يومنا هذا فشل في تقديم أي تفسيرات موثوقة لاقتحام مجالنا الجوي ومجال الآخرين'.

وردا على سؤال عما إذا كانت حادثة البالون ورد فعل بكين تسبب في انتكاسة للعلاقات الأمريكية الصينية ، قال كيربي خلال إيجازه: 'من المؤكد أنها لم تساعدنا على المضي قدمًا بالطريقة التي أردنا أن نتحرك بها'.

ومع استمرار البحث عن الأشياء الثلاثة التي تم إسقاطها مؤخرًا ، طالب زعيم الأقلية الجمهورية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل بمزيد من المعلومات من إدارة بايدن.

وقال مكونيل في مجلس الشيوخ 'لم تتمكن الإدارة حتى الآن من الكشف عن أي معلومات ذات مغزى حول ما تم إسقاطه، ما الذي يحدث في العالم؟'

وفي مقاطعة يوكون الكندية، قال رئيس الوزراء جاستن ترودو، إنه قام بجولة مع بعض القوات الكندية التي ستقود جهود الإنعاش على الأرض.

وكانت الثلوج الكثيفة تجعل الظروف خطرة على جهود الإنعاش فيما قال ترودو إنها 'منطقة كبيرة إلى حد ما' بين داوسون سيتي ومايو في وسط يوكون.

وقال ترودو: 'هذا وضع خطير للغاية' ، مضيفًا أنه سيتحدث إلى بايدن وجهاً لوجه بشأن الأشياء في مارس ، حيث من المتوقع أن يقوم الرئيس الأمريكي بزيارة إلى كندا.

واضافت جويس موراي ، وزيرة الثروة السمكية والمحيطات الكندية ، إن سفينة حرس السواحل الكندية وطائرتان هليكوبتر تساعدان في البحث عن بحيرة هورون واستعادتها.