الصين وأمريكا وحرب البالونات.. اتهامات كبيرة لبكين بالوقوف خلف إرسال الأجسام الثلاثة الغريبة في سماء الولايات المتحدة وكندا.. وتصعيد جديد بعد إسقاط بالون التجسس

*وزير الدفاع الأمريكي: لانزال نعمل على انتشال حطام الأجسام المجهولة

*شومر إن أعضاء مجلس الشيوخ لديهم "تفاصيل أولية" عن الأجسام المجهولة

*نفي أمريكي بارسال أي أجسام أمريكية إلى الأجواء الصينية

* أنباء عن لقاء محتمل بين وزيري خارجية الصين وأمريكا

قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، إن الولايات المتحدة لا تزال تعمل على انتشال حطام ثلاثة أجسام مجهولة أسقطت خلال تواجدها في المجال الجوي لأمريكا الشمالية، وفق ما ذكرت شبكة سي إن إن الأمريكية.

ذكر أوستن: "سوف نؤكد ماهية هذه الأجسام بمجرد أن نجمع حطامها".



أسقط الجيش الأمريكي ثلاثة أجسام مجهولة الهوية في عدة أيام، اثنان في المجال الجوي الأمريكي وواحد في المجال الجوي الكندي.

وفي السياق، قال أوستن إن أطقم أمريكيو جمعت "كمية لا بأس بها من الحطام" من بالون المراقبة الصيني الذي تم إسقاطه في 4 فبراير ، لكن الطقس المضطرب أثر على عمليات البحث عن الحطام في ألاسكا.

ذكر أوستن، إن القيادة الشمالية الأمريكية ، وخفر السواحل الأمريكية ، ومكتب التحقيقات الفيدرالي "بدأوا عمليات لتحديد موقع الحطام في شراكة وثيقة مع الكنديين".

أكد أوستن أن الأجسام الثلاثة التي تم إسقاطها خلال عطلة نهاية الأسبوع "مختلفة تمامًا" عما رأته الولايات المتحدة تجتاز البلاد قبل نحو أسبوعين .

يأتي ذلك فيما قال قال رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، متحدثًا عن الأجسام الجوية التي ظهرت في المجال الجوي لأمريكا الشمالية، إن الدفاع عن وحدة أراضي كندا وسيادتها "نادرًا ما كان على نفس القدر من الأهمية الآن".

قال ترودو: "هذا وضع خطير للغاية نتعامل معه بجدية. الإجراءات التي نتخذها لحماية المجال الجوي لأمريكا الشمالية ، والإجراءات التي نتخذها لانتشال الأجسام وتحليلها، مهمة جدًا".

وتم إسقاط جسم مجهول فوق شمال كندا يوم السبت، للمرة الثالثة خلال أسبوع بطائرات مقاتلة أمريكية.

سياسيًا، قال زعيم الأغلبية تشاك شومر ، إن أعضاء مجلس الشيوخ "لديهم فقط تفاصيل أولية" حول الأجسام المجهولة التي تم إسقاطها فوق المجال الجوي لأمريكا الشمالية، ولكن من المتوقع مشاركة المزيد من المعلومات مع المشرعين في مؤتمر صحفي يوم الثلاثاء.

أشاد شومر ، في تصريحات في قاعة مجلس الشيوخ يوم الاثنين، بالرئيس الأمريكي جو بايدن والجنود "الذين تصرفوا بسرعة لإسقاط هذه الأجسام قبل أن يهددوا الطائرات الأمريكية أو المدنيين".

قال: "على عكس البالون الذي تم إسقاطه الأسبوع الماضي، تطلبت هذه الأشياء استجابة سريعة للتأكد من أنها لم تعترض طريق الطائرات التجارية أو تشكل أي خطر آخر على الأرض. يمكن للشعب الأمريكي أن يطمئن إلى أن وكالات الدفاع والاستخبارات لدينا قوية لتعلم مصدرها، وما هي قدراتها."

وأضاف الديمقراطي من نيويورك أن الكونجرس يعتزم إجراء "تدقيق من الحزبين" للأجسام ، بما في ذلك بالون التجسس الصيني الذي تم إسقاطه، ذاكرًا أيضًا إنه يأمل في معرفة سبب عدم اكتشاف الولايات المتحدة لهذه الأصول في وقت أقرب.

ووصف مايك تورنر ، رئيس لجنة المخابرات بمجلس النواب الأمريكي، إن عدم وجود إحاطة من الإدارة بشأن الأجسام المجهولة التي تم إسقاطها فوق المجال الجوي لأمريكا الشمالية بأنه "محبط للغاية".

ذكر تيرنر إنه يشعر أن "الإدارة لا تتعامل مع الكونجرس".



ووسط اتهامات الصين لأمريكا بإرسال بالونات لها هي الأخرى،

نفت نائبة وزيرة الخارجية الأمريكية ويندي شيرمان مزاعم بكين بأن الولايات المتحدة قد أطلقت بالونات مراقبة فوق الصين.

وذكرت، لا توجد بالونات حكومية أمريكية فوق جمهورية الصين الشعبية، لم نرسل شئ .

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانج وين بين، إن الولايات المتحدة قامت "بشكل غير قانوني" بإرسال بالونات عالية الارتفاع إلى المجال الجوي الصيني السيادي دون موافقة بكين "أكثر من عشر مرات" منذ يناير 2022.



في هذه الأثناء، من المتوقع أن يحضر وزير الخارجية الأمريكية أنطوني بلينكين وكبير الدبلوماسيين الصينيين وانغ يي مؤتمر للأمن في نهاية هذا الأسبوع، والمؤتمر هو مؤتمر ميونيخ للأمن، مما قد يتيح الفرصة لكليهما للاجتماع لأول مرة منذ أن أسقطت الولايات المتحدة منطادًا صينيًا للمراقبة دخل المجال الجوي الأمريكي.

كما قالت نائبة وزيرة الخارجية الأمريكية ويندي شيرمان يوم أمس الإثنين إنها كانت على علم بتقرير يقول باجتماع محتمل في ميونيخ بألمانيا "لكن ليس لدي ما أعلنه".

وأضافت "كما قال الوزير بلينكين باستمرار ، وكما قال لوانج يي ، قلنا جميعًا للصين، نحن منفتحون على الحوار عندما يكون ذلك في مصلحتنا، وعندما نعتقد أن الظروف مناسبة".

وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانج وين بين حضور وانج المؤتمر لكنه لم يذكر أي لقاء محتمل مع بلينكين.

وبسبب التوترات الأمريكية الصينية، سبق وألغى بلينكين رحلة كانت مقررة إلى بكين في بداية فبراير بسبب وجود منطاد المراقبة في الأجواء الأمريكية.

قال بلينكين إنه تحدث إلى وانج في اليوم الذي تم فيه تأجيل الرحلة - وقبل يوم واحد من إسقاط المنطاد - لإبلاغه بتأجيل الرحلة وإخباره أن وجود البالون يعد "انتهاكًا واضحًا لسيادة الولايات المتحدة والقانون الدولي".



أخيرًا، نفى البيت الأبيض يوم أمس الاثنين أن يكون القرار السريع الذي اتخذه الرئيس الأمريكي جو بايدن مؤخرًا لإسقاط الأجسام الثلاثة التي كانت تحلق فوق المجال الجوي لأمريكا الشمالية، كانت نتيجة لضغوط سياسية، بعد انتقادات سابقة بأنه انتظر وقتًا طويلاً للأمر بإسقاط بالون تجسس صيني مشتبه به.

وقال جون كيربي ، منسق مجلس الأمن القومي للاتصالات الاستراتيجية ، خلال مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض يوم أمس الإثنين "كانت هذه قرارات تستند فقط وببساطة على ما هو في مصلحة الشعب الأمريكي".



وذكرالمتحدث باسم الأمن القومي جون كيربي إن الرئيس جو بايدن قد اختار مستشار الأمن القومي جيك سوليفان لقيادة "فريق مشترك بين الوكالات (الأمنية الأمريكية)لدراسة الآثار السياسية الأوسع لاكتشاف وتحليل الأجسام".

تم تكليف المجموعة، التي تضم وزير الخارجية أنتوني بلينكين، ووزير الدفاع لويد أوستن ، ومدير المخابرات أفريل هينز - بإشراك " المحللين والمختصين المعنيين لتبادل المعلومات وتبادل وجهات النظر" ، بينما ستقوم الإدارة بإطلاع أعضاء الكونجرس والمسؤولين المحليين على النتائج.