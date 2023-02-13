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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بالونات عسكرية صينية تظهر فوق تايوان يوميا.. هل تستعد الصين للغزو؟

صدى البلد

ذكرت وكالة الأنباء المركزية التايوانية، أن تايوان رصدت عشرات البالونات العسكرية الصينية وهي تطير في المجال الجوي لها في السنوات الأخيرة.

وقال مسؤول تايواني رفيع لصحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية، "إنهم يأتون بشكل متكرر". بينما أكد شخص آخر مطلع على الحادث، أن متوسط ​​هذه الاعتداءات مرة واحدة في الشهر.

وأكدت وزارة الدفاع التايوانية سابقًا حادثًا واحدًا فقط من هذا القبيل في فبراير الماضي، عندما حلقت بالونات صينية على أربع دفعات فوق شمال تايوان.

وقال مسؤولون حكوميون، إن البالونات الموجودة في المجال الجوي لتايوان، على ارتفاعات حوالي 20 ألف قدم، وهي مصنوعة من مواد مختلفة عن تلك التي تحلق فوق الولايات المتحدة. 

وذكر التقرير، أنه بموجب القانون الدولي، يمكن أن تطير بالونات الطقس العادية فوق المجال الجوي لدول أخرى دون موافقة مسبقة. لكن المسؤولين التايوانيين يقولون، إن هذه البالونات أكبر وأثقل من بالونات الطقس العادية.

وأضاف مسؤولون يعملون في القضايا العسكرية والاستخباراتية في ثلاث دول آسيوية، أن البالونات التي ظهرت فوق تايوان طورتها "وزارة تطوير المعدات" وهو القسم المسؤول عن أنظمة الأسلحة هو جزء من اللجنة العسكرية المركزية للحزب الشيوعي، أعلى هيئة عسكرية في الصين، برئاسة الرئيس الصيني شي جين بينغ نفسه.

ووفقا لتقرير الفاينانشيال تايمز، يعتقد العديد من المحللين المتخصصين في العلاقات عبر المضيق أن الرئيس الصيني شي جين بينغ لم يتخذ بعد قرار خوض الحرب، لكن بناء جيش الصيني للصواريخ وظهور القوات الجوية والبحرية جنبًا إلى جنب، مع التدريبات على غرار غزو تايوان وإجراء عمليات جوية وبحرية أكبر وأكثر تعقيدًا بالقرب من تايوان، يظهر أنه يستعد للدخول في الحرب مستقبلا.

وأكد مسؤول تايواني، أنه يتم إطلاق بعض البالونات من قبل القوات الجوية والبعض الآخر تطلقه القوة الصاروخية للجيش الصيني، وغالبًا ما يتم إطلاق الطائرات العسكرية لمراقبة البالونات. 

الرئيس الصينى وزارة الدفاع وزارة الدفاع التايوانية شي جين بين أزمة تايوان بالون التجسس الصيني

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