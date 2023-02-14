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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أنغام تحتفل بعيد ميلاد أحلام الشامسي.. والأخيرة : أعظم صوت

أنغام برفقه أحلام
أنغام برفقه أحلام

احتفلت الفنانة أنغام، بعيد ميلاد الفنانة أحلام الشامسي، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

وكتبت أنغام في تغريدة لها: “كل سنه وانت طيبه وناجحه وجميله يا أحلي أخت في الدنيا”.

وردت أحلام علي تهنئة أنغام في تغريدة خاصة بها، كاتبة: “قلب اختك وروحها وعمرها احببببك اطهر قلب واعظم صوت”.

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وتستعد المطربة أحلام لإحياء حفل غنائى ضخم يوم 17 من شهر فبراير الحالي، على مسرح أبو بكر سالم، الذى يقام ضمن احتفالات عيد الحب.

وتنقسم فئات تذاكر حفل أحلام الشامسي في الرياض، إلى: (VIP 3500 ريال سعودي، 900 ريال سعودي، 550 ريال سعودي، 350 ريال سعودي)، بالإضافة إلى تذاكر مخصصة لـ ذوي الاحتياجات الخاص بفئة 250 ريال سعودي. 

وقم تم نفاذ تذاكر حفل الفنانة أحلام الشامسي، المرتقب على مسرح أبو بكر سالم بمدينة الرياض السعودية في 17 فبراير الجاري، تزامنًا مع سلسلة حفلات عيد الحب. 

الفنانة انغام أنغام عيد ميلاد الفنانة أحلام الشامسي الفنانة أحلام الشامسي احلام الشامسي

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