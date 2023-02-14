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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بايدن يعين لايل برينارد نائبة رئيس بنك الاحتياطي الفدرالي بدرجة مستشار اقتصادي كبير

لايل برينارد
لايل برينارد

قال مصدر مطلع يوم الإثنين ، إنه من المتوقع أن يعين الرئيس الأمريكي جو بايدن نائبة رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي لايل برينارد في أعلى منصب للسياسة الاقتصادية في البيت الأبيض يوم الثلاثاء.

وستحل برينارد محل مدير المجلس الاقتصادي الوطني بالبيت الأبيض ، برايان ديزي ، الذي أعلن استقالته.

بالإضافة إلى ذلك ، من المتوقع أن يحل جاريد بيرنشتاين ، المقرب من بايدن ، محل سيسيليا روس كرئيسة لمجلس المستشارين الاقتصاديين ، بحسب المصدر. وأعلنت روس عن خططها للرحيل.

ورفض البيت الأبيض التعليق.

وذكرت بلومبرج نيوز التغييرات لأول مرة.

وكانت استجابة الأسواق صامتة في ساعات آسيا، مع استقرار السندات والدولار جنبًا إلى جنب مع العقود الآجلة للولايات المتحدة ، وقال المحللون إن الآثار المترتبة على التعيين لم تكن واضحة للغاية.

قال فيشنو فاراثان، رئيس قسم الاقتصاد في بنك ميزوهو في سنغافورة: 'لا نعرف ماذا نستنتج من هذا'.

وقال 'في ظل الظروف العادية كنت أعتقد أن نصيحتها لبايدن ستكون محفزة للغاية'.

'(لكن) خلفية التضخم ستضعف على الأرجح إن لم تتحقق من بعض ميولها الأساسية ... أظن أن الكثير من مدخلاتها قد تكون على جانب العرض.'

يتفوق بايدن على فريقه الاقتصادي الأعلى حيث يواصل بنك الاحتياطي الفيدرالي رفع أسعار الفائدة ولكن سوق العمل الأمريكي لا يزال ضيقًا ، مما يزيد من احتمالية حدوث ركود غير عادي دون خسائر كبيرة في الوظائف.

سيساعد مدير NEC القادم ورئيس CEA في تشكيل السياسة الاقتصادية لإدارة بايدن الديمقراطية ، من الأوامر التنفيذية إلى مشاريع قوانين الإنفاق في الكونجرس ورفع حد الدين ، في مواجهة مجلس النواب الأمريكي الأكثر عدائية ، والذي يسيطر عليه الجمهوريون الآن.

برينارد هو ديمقراطي تلقى تعليمه في جامعة هارفارد وعمل في مجلس الاحتياطي الفيدرالي لما يقرب من عقد من الزمان وشغل منصب كبير خبراء الشؤون الدولية بوزارة الخزانة في عهد الرئيس باراك أوباما. كانت مستشارة اقتصادية للرئيس بيل كلينتون آنذاك.

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