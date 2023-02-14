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رئيس التحرير
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أخبار العالم

أول رائدة فضاء سعودية..ناسا تكشف تفاصيل مثيرة حول الرحلة المرتقبة

صدى البلد

أعلنت الرياض أنها سترسل رائد ورائدة فضاء سعوديين إلى محطة الفضاء الدولية خلال الربع الثاني من العام الجاري، وذلك بعد أكثر من سنتين على مشاركة رائد فضاء إماراتي في مهمة إلى المحطة عينها.

وستكون هذه المرة الأولى التي تشارك فيها امرأة سعودية في رحلة إلى الفضاء.

وتأسست الهيئة السعودية للفضاء في نهاية 2018، وأطلقت في سبتمبر 2022 برنامج "رواد الفضاء" بهدف إرسال رواد فضاء سعوديين إلى الفضاء في 2023.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن الهيئة إعلانها "إرسال أول رائدة فضاء سعودية ورائد فضاء سعودي إلى محطة الفضاء الدولية خلال الربع الثاني من العام 2023".

وأوضحت أن رائدة الفضاء ريانة برناوي ورائد الفضاء علي القرني سينضمان إلى طاقم مهمة فضائية تنظمها "سبايس إكس" بهدف "بناء القدرات الوطنية في مجال الرحلات المأهولة لأجل البشرية، والاستفادة من الفرص الواعدة التي يقدمها قطاع الفضاء وصناعاته عالميا".

وذكرت أن "الرحلة العلمية ستنطلق من الولايات المتحدة الأميركية إلى محطة الفضاء الدولية".

وسيشارك كل من رائدي الفضاء السعوديين مريم فردوس وعلي الغامدي في التدريبات، من دون أن يكونا جزءا من المهمة إلى الفضاء.

وبرناوي هي أول رائدة فضاء سعودية.

وكان الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز، نجل العاهل السعودي الملك سلمان، أول رائد فضاء سعودي عربي يشارك في رحلة للفضاء انطلقت من الولايات المتحدة أيضا في عام 1985.

لكنها المرة الأولى التي يشارك فيها سعوديان في رحلة الى محطة الفضاء الدولية.  

ولاحقا، أعلنت ناسا في بيان أن برناوي والقرني سيقلعان "في ربيع عام 2023" من مركز كينيدي الفضائي في فلوريدا بالولايات المتحدة على متن صاروخ تابع لشركة "سبايس أكس" باتجاه محطة الفضاء الدولية.

وبحسب وسائل إعلام، أوضح البيان أنه سيرافق رائدي الفضاء السعوديين في رحلتهما شخصان آخران هما بيغي ويتسون، وهي رائدة فضاء سابقة في ناسا ذهبت إلى محطة الفضاء الدولية ثلاث مرات حتى الآن وستتولى قيادة المهمة، في حين سيكون الشخص الرابع رجل الأعمال الأميركي جون شوفنر وسيؤدي في هذه المهمة دور الطيار.

وبحسب بيان ناسا فإن أفراد الطاقم الأربعة سيقضون في محطة الفضاء الدولية حوالي 10 أيام.

وهذه المهمة التي أطلق عليها اسم "إيه أكس-2" ستكون الثانية في إطار شراكة بين وكالة الفضاء الأميركية و"أكسيوم سبايس"، الشركة الأميركية المسؤولة عن استئجار وسيلة النقل.

ونقل بيان لشركة أكسيوم سبايس" عن ويتسون قولها إن الطاقم "قوي، ومتماسك، وعازم على إجراء أبحاث علمية مهمة في الفضاء".

والمهمة الأولى في إطار الشراكة بين ناسا و"أكسيوم سبايس" والتي أطلق عليها اسم "إيه أكس-1" جرت في أبريل 2022 وقضى خلالها أربعة أشخاص، هم ثلاثة رجال أعمال ورائد فضاء سابق، مدة أسبوعين في محطة الفضاء الدولية.

ومحطة الفضاء الدولية مشروع دولي مشترك بين خمس وكالات فضاء دولية تعود الى الولايات المتحدة وروسيا واليابان والاتحاد الأوروبي وكندا. وتنظم شركات خاصة وحكومات رحلات تجارية إليها.

ويعد استكشاف الفضاء جزءا من خطة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان "رؤية 2030" التي تستهدف تطوير المملكة وتنويع اقتصادها ووقف ارتهانها للنفط.

ويأتي الإعلان السعودي قبل نحو أسبوعين من انطلاق رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي في مهمة تمتد ستة أشهر، ليكون أول عربي يشارك في مهمة طويلة في الفضاء.

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