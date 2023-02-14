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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أنا لحبيبي يواصل تصدر شباك التذاكر وأخي فوق الشجرة يلاحقه .. تفاصيل

الافلام المعروضة
الافلام المعروضة فى السينمات المصرية

 تنافس أمس، الاثنين  ، على شباك تذاكر السينمات المصرية عدد من الأفلام المصرية ؛ و نجحت تلك الأعمال فى حصد مبلغ 687662  جنيها مصريا فقط لا غير، وفى السطور التالية نستعرض إيرادات ومراكز تلك الأفلام.

 

انا لحبيبي :
 

أحتفظ فيلم  فيلم أنا لحبيبي  بالمركز الاول ، بعدما تمكن من تحقيق إيرادات فى شباك التذاكر أمس ، وصلت الى 257361 جنيها، وهو ما أهله للحصول على المركز الأول.

فيلم أنا لحبيبي، من إخراج هادي الباجوري، وتأليف محمود زهران، وتدور أحداثه  حول قصة حب رومانسية تعيشها ليلى (ياسمين رئيس)، ولكن الكثير من الصعوبات تواجهها من أجل استمرار هذه العلاقة، بعد رفض والدتها ارتباطها بحبيبها.

 

أخي فوق الشجرة :
 

 أخي فوق الشجرة  من بطولة رامز جلال إضافة إلى كل من الفنانين نسرين طافش وتارا عماد، ومحمد ثروت، وحمدى الميرغنى، وتأليف لؤى السيد، والفيلم من إخراج محمود كريم جاء بالمركز الثاني  فى شباك التذاكر منذ طرحه  .

وحقق فيلم أخي فوق الشجرة الذى يحافظ على تصدره على شباك التذاكر مبلغ153,891 جنيه.

وتدور أحداث فيلم رامز جلال الجديد، حول شاب انطوائي يعيش حياة صحية منظمة، ولكن دخول توأمه بهاء الذي لم يكن يعلم بوجوده حياته يقلبها رأسا على عقب فى إطار من الكوميديا.

 

نبيل الجميل :


احتل  فيلم نبيل الجميل أخصائى تجميل للفنان محمد هنيدى المركز الثالث ، بعدما  حقق ليلة أمس إيرادات بلغت 102,904 ألف جنيه.

“نبيل الجميل أخصائي تجميل” بطولة محمد هنيدى ونور ومادلين طبر وأحمد فؤاد سليم ورحمة أحمد ومحمد سلام ومحمود حافظ وحجاج عبد العظيم، تأليف أمين جمال محمد محرز، إخراج خالد مرعي.

وتدور أحداثه حول نبيل طبيب التجميل الناجح، ومواقف كوميدية بينه وبين بطلات العمل نور  والفنانة مادلين طبر ورحمة أحمد.

 

المطاريد 

فيما أحتل  فيلم المطاريد المكز الرابع   بعدما حقق 77,050 الف جنيه ليلة أمس .

تدور أحداث المطاريد في إطار كوميدي حول صلاح (أحمد حاتم) الذي يعود من أمريكا بعد وفاة والده ليبيع أملاكه في الأرياف، بما فيها نادي كرة القدم.

ويشارك في بطولة الفيلم إياد نصّار، تارا عماد، محمد محمود، محمود حافظ، محمود الليثي، محمود البزاوي، حسن مالك، طه الدسوقي، محمود الليثي، دنيا سامي، مصطفى غريب، ومحمد مولى ،  من تأليف صلاح الجهيني وعزت أمين، منتج منفذ محمد نصّار، وإخراج ياسر سامي .

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شلبي  :


بفارق ليس بكبير عن فليم المطاريد  ،جاء  فيلم شلبي في المركز الخامس  ، بعدما حقق 57,528 الف جنيه.

تدور الأحداث حول الشاب صابر “كريم محمود عبد العزيز”، الذي يعمل ببيت رعب بإحدى الملاهي، ويحقق حلمه بتصميم دمية ماريونيت يطلق عليها اسم شلبي، وسرعان ما يخوض صابر أحداثا مشوقة برفقة أصدقائه وجيرانه أثناء تحضير عرض للدمى وسعيهم لتحقيق الشهرة.

يشارك في فيلم “شلبي” العديد من الفنانين، منهم: كريم محمود عبد العزيز، وبيومي فؤاد، وروبي، وحاتم صلاح، وسليمان عيد، ومحمد رضوان، ونانسي صلاح، والطفلة لافينيا نادر، ويظهر المطرب الشعبي عبد الباسط حمودة كضيف شرف، والفيلم من تأليف مصطفى حمدي، وتحت قيادة المخرج بيتر ميمي.

 

جروب الماميز :


فيلم جروب الماميز  جاء فى المركزالسادس  ، حيث حقق إيرادات وصلت إلى  24772  جنيها مصريا فى أولي أيام عرضه فى السينمات المصرية ، ليحتل المركز ما قبل الأخير.

العمل تدور أحداثه فى في إطار كوميدي اجتماعي، حين يجمع جروب للواتس أب خاص بالمدرسة ثلاث أمهات من ثلاث طبقات اجتماعية مختلفة، حيث تعاني مريم ونادية من علاقات سيئة مع أبنائهن، فتقرر هنا ملكة جمال مصر السابقة مساعدتهن للتقريب بينهن وبين أبنائهن، والفيلم من بطولة روبي ويسرا اللوزي.

اتنين للايجار:

فيلم  اتنين للايجار تذيل القائمة واحتل المركز السابع  بعدما حقق ليلة أمس 11,609 الف جنيه  ، والعمل من بطولة بيومي فؤاد ومحمد ثروت وناهد السباعي ومحمد لطفي وميرهان حسين وثراء جبيل وإيمان السيد وسلوي محمد علي وليلي عز العرب وعارفه عبدالرسول وسامي مغاوري وايناس مكي وناجي سعد.

الحب بتفاصيله :

حقق فيلم “الحب بتفاصيله” ايرادات ضعيفة ، حيث أحتل المركز الاخير ضمن الاعمال المعروضة.

 

وأكتفي فيلم “الحب بتفاصيله”، بمبلغ 2,547 ألف جنيه فقط فى أول ايام عرضه فى السينمات المصرية ، ليحتل المركز الاخير ، والذى كان يتواجد به فيلم اثنين للإيجار .

 

محمد محمود عبد الباسط حمودة هادي الباجوري فيلم نبيل الجميل فيلم أنا لحبيبى

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