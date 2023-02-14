حادث مروع ..مصرع 4 أشخاص وإصابة 20 في انقلاب ميكروباص بالبحيرة

لقى 4 أشخاص مصرعهم وأصيب 20 آخرون في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوي " القاهرة - الإسكندرية"، بالقرب من مدخل مدينة النوبارية في محافظة البحيرة.



تلقى اللواء أحمد خلف مدير أمن البحيرة، إخطارا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق"القاهرة - الإسكندرية"، الصحراوي، وبالانتقال والفحص تبين انقلاب سيارة ميكروباص نتيجة اصطدامها بالرصيف،وعلى الفور دفعت هيئة الإسعاف بـ 9 سيارات إسعاف لنقل المصابين، وأسفر الحادث عن مصرع 4 أشخاص وإصابة 20 آخرين وتم نقل المصابين إلى مستشفى غرب النوبارية لتلقي العلاج اللازم.

وحرر المحضر اللازم تمهيدًا للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.