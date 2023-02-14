انطلاق مبادرة "مراكب النجاة" الرئاسية بكلية التربية جامعة المنوفية

نظمت كلية التربية جامعة المنوفية فعاليات المبادرة الرئاسية تحت شعار "مراكب النجاة" برعاية الدكتور أحمد القاصد رئيس الجامعة، بحضور الدكتورة نانسي أسعد نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور صبحي شرف نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وإشراف وحضور الدكتورة فتيحة بطيخ عميد الكلية.

وأكدت الدكتورة نانسي علي أهمية تنمية وعي وإدراك المجتمع بخطورة الهجرة غير الشرعية علي شباب مصر والتي تعد أهم شريحة داخل المجتمع المصري فالشباب محور التنمية والتطوير والإنتاج وعماد تقدم المجتمع، مشيرة إلي أهمية تلك المبادرة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية عام ٢٠١٩.

وفي سياق متصل دعا الدكتور صبحي شرف إلى البحث في سبل الهجرة الآمنة، مع توفير البدائل الإيجابية من تدريب الشباب وتوفير فرص العمل للشباب خاصة بالمحافظات التي تنتشر بها ظاهرة الهجرة غير الشرعية والبالغ عددها 14 محافظة من بينهم محافظة المنوفية هذا بالإضافة إلي الاضطلاع علي دور الشباب الريادي الذي تولي الدولة دورا كبيرا في تفعيله مع مواجهة كافة المخاطر التي تهدد المجتمع.

وشارك في المبادرة الدكتورة ناهد غنيم وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث العلمية والدكتور محمود فوزى وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع الدكتورة سحر عبد الستار مقرر المجلس القومى للمرأة فرع المنوفية، الدكتورة هبة الغتمى مدير مركز تعليم الكبار وعضو المجلس القومي للمرأة.

وحضر الفعاليات عدد كبير من طلاب وطالبات الكلية وقام بالتدريب الدكتورة نسرين سعيد مصطفى والدكتورة رحاب الشاعر المدربين المعتمدين بوزارة الخارجية حيث قاموا بتدريب الطلاب من خلال مجموعات حوارية وحلقات للنقاش .