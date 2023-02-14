مرسى علم تستضيف مسابقة أوائل الطلبة بين حلايب وشلاتين والقصير

استضاف اللواء واصف عدلى، رئيس مدينة مرسى علم، مسابقة أوائل الطلبة للمراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية، بين حلايب وشلاتين ومرسى علم والقصير، بإحدى القرى السياحية بالمدينة .

وأوضح عدلى أنه تم تنظيم مسابقة أوائل الطلبة التي أقيمت بالمدينة بالتعاون بين الإدارة التعليمية بمرسى علم، وحزب “مستقبل وطن” بمرسى علم.

وقال إن المسابقة تهدف إلى تشجيع الطلاب على التفوق العلمي، وتقوية روح التنافس المبني على معايير تتسم بالشفافية والنزاهة والموضوعية، وتنمية روح الولاء والانتماء لدى الطلاب، وعلى التفوق العلمي والتنافس والإبداع بينهم.

من جانبه، وجه أحمد عيد، مدير الإدارة التعليمية بمرسى علم، التحية والتقدير على التعاون المميز لإنجاح المسابقة بالمدينة، مؤكداََ تقديره لمجهودات مديرية التربية والتعليم بالمحافظة وما تقدمه لخدمة التعليم بالمحافظة.

يأتى ذلك فى إطار توجيهات اللواء عمرو حنفى، محافظ البحر الأحمر، بالاهتمام بسير العملية التعليمية بمدن المحافظة.