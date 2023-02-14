مجموعة الزمالك.. حقيقة إعادة مباراة الترجي والمريخ السوداني بسبب التغييرات

كشف تقرير صحفي، عن حقيقة إعادة مباراة الترجي التونسي والمريخ السوداني، التي أقيمت السبت الماضي، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال إفريقيا.

كان نادي المريخ السوداني قد تقدم بشكوى إلى نادي الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف”، طالب فيها بإعادة لقاء الترجي، بسبب إجراء الفريق التونسي 4 تبديلات خلال 4 فترات مختلفة من اللقاء، رغم أن لوائح البطولة تنص على إجراء التبديلات في 3 فترات كحد أقصى (دون احتساب فترة ما بين الشوطين).

ووفقا لإذاعة “موزاييك” التونسية، فإن إجراء الترجي 4 تبديلات خلال 4 فترات جاء بسبب خطأ من الحكم الرابع، حيث طالب الجهاز الفني للترجي الدفع بـ غيلان الشعلاني ومحمد علي بن حمودة في الدقيقة 62 على حساب كوليبالي ورياض بن عياد، لكن الحكم الرابع أخطأ في أسماء وأرقام اللاعبين المغادرين ما جعل التغيير الثاني يتأخر لدقيقة بعد احتجاج مسؤولي الترجي.

وأضافت الإذاعة، أن الخطأ الذي ارتكتبه الحكم أدى إلى لخبطة في احتساب عدد التوقفات التي قام بها الترجي، حيث دفع المدرب نبيل معلول بالثنائي معتز الزدام بدلا من أنيس البدري في الدقيقة 76 و فاروق الميموني بدلا من صابر بوقرين في الدقيقة 89، ليصبح بذلك عدد التغييرات 4 في 4 فترات بسبب خطأ الحكم الرابع في التغيير المزدوج الخاص بغيلان الشعلالي و محمد علي بن حمودة.

هل يٌعاقب الترجي؟

وأضافت الإذاعة، أنه وفقا لقوانين الكاف، فإن الترجي احتسب فائزا على المريخ بهدف دون رد ولن يتعرض لأي عقوبة بسبب إجراء 4 تبديلات في 4 فترات مختلفة.

وفاز الترجي على المريخ السوداني بهدف نظيف، سجله اللاعب محمد أمين توجاي في اللحظات الأخيرة من عمر المباراة.

وتضم المجموعة الرابعة في دوري أبطال إفريقيا أندية الترجي والزمالك والمريخ وشباب بلوزداد.