إحالة 18 عاملا بالمصالح الحكومية في البحيرة للتحقيق لعدم الانضباط الإداري

قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة شبراخيت ، من خلال إدارة الرقابة والمتابعة بتتفيذ حملة تفتيشية علي المصالح الحكومية والخدمية أسفرت عن إحالة 18 من العاملين للتحقيق لتركهم العمل بدون سند قانونى، وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المقصرين.

وذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، بمتابعة مدى الإنضباط الإداري وحركة سير العمل بجميع المصالح الحكومية والخدمية والصحية بمدن ومراكز المحافظة لمتابعة إلتزام العاملين بالقواعد المنظمة ومواعيد العمل الرسمية مع إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.