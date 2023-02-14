عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

وكيل وزارة التخطيط يستعرض أوجه التعاون بين مصر والإمارات في العمل الحكومي

المهندس خالد مصطفى
المهندس خالد مصطفى

شارك المهندس خالد مصطفى، الوكيل الدائم لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والمشرف العام على جائزة مصر للتميز الحكومي في جلسة بعنوان "نموذج رائد من التعاون في تبادل الخبرات الحكومية" وذلك ضمن أعمال منتدى تبادل الخبرات بالقمة العالمية للحكومات المنعقدة بالإمارات تحت شعار "استشراف مستقبل الحكومات" خلال الفترة من 13-15 فبراير الجاري.

واستعرض المهندس خالد مصطفى، خلال كلمته أوجه التعاون بين مصر والإمارات، مؤكدا أن الشراكة المصرية الإماراتية تعد نموذجا ملهما للتعاون العربي المشترك، بهدف تعزيز التنمية والاستعداد للمستقبل من خلال تبادل الخبرات ونقل المعارف والاستفادة المتبادلة من قصص النجاح.

وأشار إلى بروتوكول التعاون الموقع بين البلدين منذ 2018 في مجال الخدمات الحكومية والذي يعزز بالتعاون في مجال التحول الرقمي والتطوير المؤسسي.

كما أشار مصطفى إلى أوجه التعاون بين البلدين، والمتمثل في بناء القدرات، ونموذج الخدمات الحكومية المعزز، فضلا عن جائزة مصر للتميز الحكومي.

وزيرة التخطيط تشارك في جلسة حكومات المستقبل 2030.. الطموح والرؤية

شريفة شريف: "كن سفيرا" تهدف لتدريب الشباب لتحقيق رؤية مصر 2030


وقال المهندس خالد مصطفى إن رؤية جائزة مصر للتميز الحكومي تتمثل في رعاية المؤسسات والأجهزة الحكومية المتميزة بهدف تعزيز القدرة التنافسية لها، من خلال توفير أطر عمل مبنية على أفضل الممارسات الدولية، وإنشاء شبكة من الشراكات مع جميع أصحاب المصلحة، بالإضافة إلى بناء قدرات الموظفين بالدولة.

كما استعرض المهندس خالد مصطفى مراحل إطلاق الجائزة في دوراتها السابقة، مشيرًا إلى أن الدورة الحالية "الدورة الثالثة للجائزة" والتي تتضمن معايير التميز للقادة الحكوميين، ومعايير التميز لفرق العمل الحكومية، ونموذج التميز في الخدمة، ونموذج التميز الحكومي المؤسسي، فضلا عن ما تم إضافته للدورة الثالثة من أدلة شاملة لسفراء التميز والمقيمين، وكتيبات لإدارة جوائز التميز الداخلي، وجائزة تكافؤ الفرص وتمكين المرأة، ونموذج الابتكار المؤسسي.

وحول مراكز تقديم الخدمات المميكنة، أوضح الوكيل الدائم لوزارة التخطيط أنها تأتي في إطار إيمان الدولة بأهمية التحول الرقمي وتقنية المعلومات ودورها في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، وتسريع التحول الرقمي للقطاع الحكومي الذي يمثل حجر الزاوية في تطوير حياة الأفراد، بالإضافة إلى تقليل الأعباء الإدارية وتبسيط الإجراءات وخلق بيئة مناسبة لأداء الخدمات.

وأشار إلى مركز خدمات مصر بأسوان كأول مجمع خدمات نموذجي مميكن لتقديم الخدمات الحكومية، والذي يقدم خدمات الأحوال المدنية، وخدمات الجوازات والهجرة، وخدمات التوثيق والشهر العقاري، وخدمات الدفع والتحصيل الالكتروني.

كما أشار المهندس خالد مصطفى إلى التعاون بين مصر والإمارات فيما يخص التدريب وبناء القدرات، لافتا إلى تدريب نحو 2400 موظف بالجهاز الإداري في مجالات تطوير العمل الحكومي من خلال مجموعة من ورش العمل التي أقيمت في مصر، بالإضافة إلى زيارات ميدانية إلى الإمارات.

التحول الرقمي وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية التميز الحكومى الموظفين بالدولة مصر والإمارات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الفراخ رخصت 10 جنيه والبانيه 50.. تراجع أسعار الدواجن بعد قفزة الأمس

مرتضى منصور يشكر هاني أبو ريدة.. ويهدد اتحاد الكرة بشأن الصفقات الجديدة

تراجع جديد في عيار 21 الآن| أسعار الذهب اليوم

لخروجه من حسابات كولر.. هل ينتقل نجم الأهلي إلى الزمالك ؟

لا سحر ولا شعوذة.. شوبير يكشف سر انتفاضة الزمالك

شوبير يكشف عن صفقة المهاجم الجديد للنادي الأهلي

شوبير يكشف سبب غياب محمد الضاوي كريستو عن الأهلي.. شاهد

رسالة مثيرة للجدل من إبراهيم نور الدين بعد مباراة الزمالك وسموحة

ترشيحاتنا

تخدم الزمالك.. الترجي مهدد بعقوبة قاسية في دوري أبطال إفريقيا

تركيا تكسر حدود الخيال.. إنقاذ رجل وامرأة بعد 203 ساعات من كارثة الزلزال

مكفرات الذنوب.. داوم عليها بعد كل صلاة تغفر خطاياك

الأنبا إرميا: وثيقة الأخوة الإنسانية إعلان متكامل لبيان وحماية حقوق الإنسان

وزير النقل يبحث مع سفير جنوب أفريقيا ربط الموانئ بين البلدين

تعزيز الحماية الاجتماعية.. إجراءات الحكومة لمواجهة ارتفاع الأسعار

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بسبب جراءته.. سلمي أبو ضيف تجري تعديلاً على فستانها

والدتك تطعمني كعكاتها.. الأمير ويليام يتسبب في نوبة ضحك لطلاب مدارس| فيديو

لو مش معاك فلوس.. 6 أفكار لهدايا على قد الأيد في عيد الحب

مش رجيم .. سبب غريب وراء رشاقة نادية الجندي.. تفاصيل

فيديو

الفراخ والبانيه رخصوا.. تراجع في أسعار الدواجن | تفاصيل

آخر تطورات أزمة قيد صفقات الزمالك .. وتهديد قوي من مرتضى منصور

اعترافات صادمة .. أنوش «يوتيوبر المتعة الحرام» تكشف المستور عن زوجها "فيديوجراف"

تحذير من الأرصاد عن حالة الطقس المضطرب واحتمال سقوط أمطار وموعد التحسن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عماد فؤاد مسعود

خيري منصور... فارس اللغة وفريستها !

مني أحمد

مصر التي في خاطري

خالد الشناوي

على باب السيدة

نهال علام

الغضب

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي 36

كريمة أبو العينين

العيش مع الذئاب

د.هادي التونسي

بين الحقيقة والخيال

إلهام أبو الفتح

لم شمل الأسرة.. قانون هام

اﻟﻤﺰﻳﺪ