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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

استمرار رفع درجة الإستعداد لمواجهة الأمطار في البحيرة.. صور

استمرار رفع درجة
استمرار رفع درجة الإستعداد والتأهب لمجابهة الأمطار بالبحيرة

وجهت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة برفع درجة الإستعداد والتأهب وتمركز المعدات وإنعقاد غرفة العمليات وإدارة الأزمات المركزية بديوان عام المحافظة لمتابعة حالة الطقس وعدم إستقرار الأحوال الجوية المتوقعة اليوم، مع إتخاذ كافة التدابير اللازمة للحد منها.  

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يأتي ذلك بناء على توقعات هيئة الأرصاد الجوية بأن تشهد المحافظة اليوم الثلاثاء سقوط أمطار متوسطة الشدة قد تغزر أحيانا في المساء، وخاصة على مناطق شمال وغرب المحافظة 

استمرار رفع درجة الإستعداد والتأهب لمجابهة الأمطار بالبحيرة
استمرار رفع درجة الإستعداد والتأهب لمجابهة الأمطار بالبحيرة
استمرار رفع درجة الإستعداد والتأهب لمجابهة الأمطار بالبحيرة

وأكدت نائب المحافظ على إستمرار الجاهزية والإستنفار التام والتواجد المستمر لجميع الأجهزة التنفيذية وسرعة الإستجابة الفورية لأي مطالب للمواطنين وخاصةً فيما يتعلق بسوء حالة الجو والأمطار والتنسيق بين إدارة الأزمات والكوارث الوحدات المحلية وشركة المياة والحماية المدنية لإتخاذ اللازم للحد من موجة سقوط الأمطار من خلال الآتي :

- الإلتزام بإنعقاد غرف العمليات بالمراكز والمديريات على مدار ٢٤ ساعة لتلقي كافة البلاغات.

- المتابعة المستمرة والدورية لتطهير صفایات وخطوط صرف مياة الأمطار بالشوارع والطرق وأسفل وأعلى الكباري والأنفاق.

- مراجعة كافة الإستعدادات والتمركزات للتعامل مع الأمطار ومراجعة محطات الصرف الصحي والزراعي ومناسيب الترع والمصارف.

- مراجعة تطهير الترع والمصارف وكافة المجارى المائية وإزالة التعديات عليها ومراجعة المناسيب أولاً بأول والإنتهاء من أعمال الصيانة بكافة محطات الصرف الزراعي.

- مراجعة المعديات والمراكب النيلية العاملة كل في نطاقه ووقف المخالف منها وإتخاذ ما يلزم من إجراءات لحماية الأرواح والممتلكات العامة والخاصة مع التأكيد على وقفها حال قيام الرياح والأمطار.

- إستمرار مراجعة كافة الأعمدة والأسلاك والمحولات الكهربائية وسرعة إتخاذ اللازم بإجراء الصيانة على الفور حفاظاً على الأرواح والممتلكات.

من الجدير بالذكر أن محافظة البحيرة إستعدت لموسم الشتاء والأمطار بأكثر من 1300 معدة وطاقم بالإضافة إلى ماكينات الشفط والمعدات والوحدات الخاصة بالحماية المدنية للتدخل الفوري ورفع تراكمات المياة على الفور.

 

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