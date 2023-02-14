حالة الطقس..أمطار ودرجات حرارة تصل إلى الصفر .. وهذا هو موعد التحسن

قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي للهيئة العامة للأرصاد الجوية؛ إن جميع محافظات الجمهورية معرضة لانخفاض في درجات درجات الحرارة متأثرة بكتل هوائية باردة ومعظمها قادمة من البحر المتوسط وجنوب أوروبا بالإضافة إلى منخفض جوي متعمق في درجات الجو العليا يساعد على تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة مما يساعد على حجب آشعة الشمس وشعورنا بإنخفاض درجات الحرارة.

وأضافت منار غانم خلال مداخلة هاتفية على قناة المصرية في برنامج صباحنا مصري؛ أن المناطق الشمالية بالجمهورية ستكون مائلة للبرودة خلال ساعات النهار وبالنسبة لمحافظات جنوب الصعيد وجنوب سيناء ستكون الأجواء مائلة للدفء لكن مع قدوم ساعات الليل حتى الصباح الباكر ستقل درجات الحرارة بشكل ملحوظ وستكون درجات الحرارة على القاهرة الكبرى بين 9 و8 درجات.

وأوضحت عضو المركز الإعلامي للهيئة العامة للأرصاد الجوية؛ ان محافظات شمال الصعيد ستكون درجات الحرارة فيها بين 6 و 5 درجات وفي محافظات سيناء ستصل درجات الحرارة الى الصفر او أقل بالإضافة إلى أن الصقيع سيتكون على المزروعات في وسط سيناء مع تكون الثلج على مرتفعات جبال سانت كاترين؛ مضيفة أن في فترات الليل ستكون الأجواء شديدة البرودة على كافة أنحاء الجمهورية.

زيادة فرص سقوط الأمطار

وتابعت أن المنخفض الجوي المتعمق سيؤدي إلى زيادة فرص سقوط الأمطار وستكون أمطار متوسطة على السواحل الشمالية وستكون الأمطار غزيرة على محافظات الإسكندرية ومطروح وكفر الشيخ والبحيره؛ بالإضافة إلى أمطار متوسطة على محافظات جنوب الوجه البحري؛ موضحة أن فرص سقوط الأمطار ستزيد في ساعات المساء على القاهره الكبرى وبعض المناطق من مدن القناة وخليج السويس؛ وستمتد هذه الحالة الجوية حتى غد وستتحسن الأحوال بشكل أفضل بداية من يوم الخميس.

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قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إننا اليوم من المتوقع أن يكون هناك تعمق للمنخفض الجوي الموجود فى طبقات الجو العليا، مع استمرار الكتل الهوائية القادمة من جنوب وشرق أوروبا مرورا بالبحر المتوسط منخفضة فى درجات حرارتها، مما يعمل على مزيد من الإحساس بانخفاض درجات الحرارة.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر فضائية "الأولي"، أن تكاثر السحب سيحجب جزء من أشعة الشمس، ويساعدنا على الإحساس بإنخفاض درجات الحرارة، حيث تتراوح العظمي على القاهرة الكبري ما بين ال16 وال17 درجة مئوية خلال فترة النهار، موضحة أن الطقس نهارا يكون مائل للبرودة على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبري وشمال الصعيد، مائل للدفئ على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

وتابعت أنه خلال فترات الليل يكون هناك إنخفاض ملحوظ فى درجات الحرارة، خاصة ساعات الليل المتأخرة والصباح الباكر، حيث تصل من 8 إلى 9 درجات على القاهرة الكبري، وصفر وتحت الصفر فى مرتفعات سانت كاترين ووسط سيناء.

الصقيع يتكون على المزروعات الموجودة فى وسط سيناء

وأشارت إلى أن الصقيع يتكون على المزروعات الموجودة فى وسط سيناء أو شمال الصعيد، وفرص تكون الثلوج على مرتفعات سانت كاترين وجبال موسي خلال فترة الليل، إلى جانب زيادة لسقوط الأمطار على أغلب مناطق الجمهورية، وتكون متوسطة على السواحل الشمالية الغربية ومحافظات شمال الوجه البحري، ومن الممكن أن تصبح غزيرة على الإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ ودمياط وبور سعيد ومطروح، ومن خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية الشرقية، وتمتد للقاهرة مع فترة المساء، وتكون خفيفة.