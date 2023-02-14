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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

"بلا قلب".. محلل سياسي: أوروبا تغض الطرف عن زلزال سوريا وتركيا ..فيديو

تركيا وسوريا
تركيا وسوريا

قال عبد الغني العيادي، المحلل السياسي، إن دول أوروبا تساعد أوكرانيا في حربها ضد روسيا، وتغض بصرها عن كارثة تركيا وسوريا.

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بلغاريا تقدم مساعدات مالية وإغاثية لمتضرري زلزال تركيا وسوريا

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سحب فرق الإنقاذ الروسية من مناطق الزلزال في تركيا وسوريا.. والكرملين يعلق

وأضاف "العيادي"، خلال ظهوره عبر تطبيق "زووم"، في برنامج "مطروح للنقاش"، المذاع على قناة "القاهرة الإخبارية، مع الإعلامية آية لطفي، أنه يقدم التعازي الصادقة لأهالي سوريا وتركيا، لما يمروا به من أزمة وألم.

وتابع أن أوروبا تساعد على الحرب، وتغض الطرف عن زلزال سوريا وتركيا، وهو ما يعبر عن أنها دول بلا قلب.

وأكد أن أوروبا دفعت ما يزيد على 67 مليار يورو، للمقاومة الأوكرانية والحرب الأوكرانية الروسية، وكل هذه الأموال، ويغضون الطرف عن كارثة إنسانية كالتي حدثت في سوريا وتركيا.

واختتم "هذا هو المنظر أو الصورة كما هي، ملايير تصرف من أجل الحروب والجهود المدمرة، بينما لا يصرف مثيلها على كارثة إنسانية كالتي وقعت في سوريا وتركيا".

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