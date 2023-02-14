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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

كيفية التسجيل بالحجز المسبق لـجوال Galaxy S23 Ultra في السعودية

جوال Galaxy S23 Ultra
جوال Galaxy S23 Ultra

انطلقت جوالات Galaxy S23 الرائدة من شركة سامسونج بداية شهر فبراير الحالي، وجاء من بين جوالات السلسلة Galaxy S23 Ultra الذي يعد أفضل جوالات الأندرويد حاليا، كما تتربع السلسلة على قمة جوالات الذكية في السوق العالمية بالتنافس مع سلسلة آبل iPhone 14 .   

 

وبدأت شركة سامسونج في طرح جوالات Galaxy S23 في عدد من الأسواق إما من خلال الحجز المسبق أو إطلاقها في متاجرها الرئيسية عالميا، ووضعت الشركة جوال Galaxy S23 Ultra للحجز المسبق في المملكة العربية السعودية حيث يمكن طلب الجوال من خلال الموقع الرسمي لها من خلال هذا الرابط. 

 

وتوفر شركة سامسونج للمستخدمين في السعودية عروضا للتوفير ريال سعودي مع شراء النسخة الأكبر من Galaxy S23 Ultra ، بالإضافة إلى الحصول على خدمة + Samsung Care لمدة عام واحد وهدايا مادية أخرى. 

 

وجاء جوال سامسونج Galaxy S23 Ultra بشاشة من نوع Dynamic AMOLED 2X، قياس 6.8  بوصة، مع معدل تحديث 120 هرتز في الثانية، ودقة عرض 1440 x 3088 بيكسل ، وميزة +HDR10 ، وذروة سطوع 1750  شمعة في المتر المربع، مع وجود طبقة حماية Corning Gorilla Glass Victus 2 .

 

ويقدم جوال سامسونج Galaxy S23 Ultra، كاميرا خلفية رباعية، الرئيسية بدقة 200 ميجابكسل ، وكاميرا بيريسكوب تليفوتو 10x بدقة 10 ميجابكسل، وكاميرا تليفوتو 3x بدقة 10 ميجابكسل ، وكاميرا Ultrawide  بدقة 12 ميجابكسل، وكاميرا أمامية بدقة 12 ميجابكسل لتصوير السيلفي وإجراء مكالمات الفيديو. 


ويعمل جوال سامسونج Galaxy S23 Ultra بمعالج من نوع Snapdragon 8 Gen 2 من الجيل الثاني من شركة كوالكوم الأمريكية، مع ذاكرة وصول عشوائي رام 8 و 12 جيجابايت، و ذاكرة تخزين داخلية سعة 256 أو 512 جيجابايت و 1 تيرابايت.  


ويحتوي جوال سامسونج Galaxy S23 Ultra، على بطارية بقوة 5000 ميلي أمبير، تدعم تقنية الشحن السلكي السريع بقوة 45 وات، وشحن لاسلكي بقدرة 10 وات، مع نظام تشغيل Android 13 ، وواجهة المستخدم One UI 5.1. 

 

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