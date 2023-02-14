عميد بالأكاديمية العربية للعلوم يعلن تكلفة شراء السيارة الكهربائية|فيديو

أكد الدكتور محمد الغمري، عميد البحوث التطبيقية بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، أن السيارة الكهربائية صديقة للبيئة وموفرة للطاقة، مشيرا إلى أن لدينا تصميما للسيارة الكهربائية، وسيتم عرضه على رئيس الوزراء.

وقال “الغمري”، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “مساء دي إم سي”، عبر فضائية “دي إم سي”، إن عمر البطارية السيارة الكهربائية 12 سنة، مؤكدا أن سعر السيارة الكهربائية سيكون 95 ألف جنيه.

وتابع عميد البحوث التطبيقية بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، أن السيارة الكهربائية ستكون مفيدة للأسرة، مؤكدا أن الصيانة ستكون بمبلغ محدود.

وأشار إلى أنه لو حصلنا على موافقات بالترخيص، فإن أول إصدار من السيارات الكهربائية سيكون خلال 6 أشهر.