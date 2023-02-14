تشعل غضب اللاعبين..أزمة جديدة في الزمالك بعد الفوز علي سموحة|تفاصيل

فجر الإعلامي محمد فاروق، مفاجأة عن أزمة جديدة في نادي الزمالك خلال الفترة الحالية بين الإدارة واللاعبين خاصة بعد مباراة سموحة والتي تفوق فيها الأبيض بثلاثة أهداف مقابل هدف.

غضب لاعبي الزمالك

وأوضح فاروق خلال تصريحات بقناة "تن"،:" هناك حالة من الغضب بين لاعبي الزمالك بسبب المستحقات المتأخرة من جانب إدارة النادي".

وأضاف محمد فاروق،:" لاعبي الزمالك عاوزين مستحقاتهم ولكن من وجهة نظري الوقت غير مناسب لأن النتائج ليست جيدة فالأولي هو تعديل المسار قبل طلب المستحقات.

النتائج ليست جيدة

وأكمل فاروق موجها رسالة للاعبين،:" لازم يكون فيه شوية من الأحمر "الدم الأحمر"، متابعا:" النتائج ليست علي ما يرام يجب تعديل النتائج وبعدها طالبوا بحققوكم كلاعبين محترفين".