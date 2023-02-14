سيناريو كهربا.. مفاجأة مدوية بشأن انتقال إمام عاشور للأهلي

فجر الإعلامي محمد فاروق، مفاجأة عن نجم الزمالك إمام عاشور المنتقل حديثا لنادي ميتلاند الدنماركي، في ظل الكثير من الأقاويل التي تفيد بأن اللاعب سيعود للقلعة الحمراء بسيناريو مشابه لسيناريو محمود كهربا والذى غادر الزمالك للإحتراف وعاد للأهلي، بطريقة سماها رواد السوشيال ميديا" بالكوبري لصالح الأهلي".

وقال فاروق خلال تصريحات بقناة "تن،:" في ظل الإحترافية التي نشهدها حاليا قد يعرض الأهلي علي اللاعب أن ينتقل له في حالة وجود أحتياج فني له من الممكن أن يعود عاشور من الإحتراف علي القلعة الحمراء".

رغبة إمام عاشور تحسم الأمر

وأوضح فاروق،:" رغبة عاشور قد تحسم انتقاله لو فكر في العودة بعد موسم أو موسمين، ولكن لسه الأمر بعيد عن الحسم".

وأكمل فاروق،:" عاشور لديه امكانيات كبيرة بدنية وفنية ويستطيع تقديم اضافة كبيرة لأي فريق فهو من اللاعبين الواعدين في الكرة المصرية"