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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مؤسسة القمة العالمية بالإمارات: نستهدف إعادة صياغة برامج حكومات المستقبل

عهود الرومي
عهود الرومي

علقت عهود الرومي نائب رئيس مؤسسة القمة العالمية للحكومات، على فعاليات القمة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

 

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 وقالت عهود الرومي في حوارها في برنامج " 90 دقيقة " المذاع على قناة " المحور "، :"   القمة العالمية للحكومات  منصة جامعة لحكومات العالم لمناقشة الموضوعات المرتبطة بالمستقبل في كافة القطاعات مثل التعليم والصحة كي نخرج برامج واقعية تستطيع أن تطبقها حكومات العالم لتحسين حياة المواطنين".

 

وأضافت عهود الرومي:"  القمة تستهدف إعادة صياغة برامج  حكومات المستقبل في العالم ".

 

وتابعت عهود الرومي:" 150 حكومة ممثلة في القمة ولدينا 80 منظمة إقليمية ودولية تحضر القمة ونستهدف أن تجلس الحكومات بشركات القطاع الخاص، مضيفة:"  التكنولوجيا لها دور أساسي في مستقبل الدول ونستهدف فتح  قنوات اتصال بين القطاع الخاص والحكومة ".

 

وأكملت عهود الرومي:"  صناعة المستقبل جزء من الهوية الإماراتية ومنهجية عمل الحكومة الإماراتية، والإمارات تبحث عن الفرص لاستشراف المستقبل  والكثير من الإنجازات في الإمارات بدأت بقرارات استباقية".

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