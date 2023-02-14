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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

تعليمات مهمة بشأن الالتحاق بالملتقى التوظيفي بجامعة عين شمس

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

أعلنت كلية الحقوق جامعة عين شمس، عن انعقاد ورشة عمل تأهيلية للراغبين في الالتحاق بالملتقى التوظيفي الذي تنظمه الجامعة في شهر مارس. 


وأوضح الدكتور محمد صافي عميد الكلية أن الورشة تستهدف تدريب الحضور من طلاب الفرقتين الثالثة والرابعة من جميع برامج الكلية والخريجين على  المهارات المؤهلة لحضور ملتقيات التوظيف. 

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وأشار إلى أن موعد الورشة بعد غد الخميس بقاعة الدكتور على يونس مبني (ب) الدور الثالث في تمام الساعه الثانية عشرة ظهرا حتى الواحدة والنصف ظهرا.

 

وتعقد كلية الحقوق جامعة عين شمس يوم الخميس المقبل، محاضرة افتتاحية يلقيها القاضي محمد الزند القاضي بالمحاكم الاقتصادية، كبداية لبرنامج تدريب طلاب الكلية في المحاكم الاقتصادية، وذلك في تمام الساعة 2:00 ظهرا بمدرج الدكتور عبد الأحد جمال الدين.


يأتي ذلك ضمن سلسلة محاضرات يعقبها مهمة بحثية يتم على أساسها اختيار الطلاب المشاركين في التدريب الذي سيجرى بدءا من مارس بمقر المحكمة.

ويمكن الحضور لكافة طلاب الكلية من الشعب الثلاثة (العربية - الإنجليزية - الفرنسية).

جامعة عين شمس كلية الحقوق جامعة عين شمس

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