توظيف عين شمس يقدم جلسات تدريبية أونلاين لطلبة صيدلة من شركة Parkville

قام مركز التوظيف بجامعة عين شمس باشراف الدكتور احمد عبد العزيز بتقديم جلسات تدريبية اونلاين لطلبة كلية الصيدلة من قبل شركة Parkville وهي شركة رائدة في مجال صناعة الأدوية ومستحضرات التجميل.

ويأتي تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، والدكتور عبدالفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب والدكتور أيمن صالح نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث والدكتورة غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وتناولت الجلسات التدريبية التي تم تنظيمها على مدار 4 أيام من يوم 5 فبراير الى 8 فبراير الموضوعات التالية :

• مبادئ التسويق الدوائي في مجال شركات الأدوية العالمية.

• التسويق الالكتروني في مجال شركات الأدوية والتعريف بالقواعد التنظيمية للمواد الدعائية عبر المنصات والمواقع الإلكترونية.

• التعريف بالأدوية المتاحة بدون وصف طبي (OTC) وكيفية تداولها وتوضيح فوائد ومخاطر الدواء.

• التخطيط الفعال وإدارة الموارد البشرية .

وقد حضر الجلسات حوالي 60 طالب وشاركوا مشاركة فعالة.

ويهدف المركز من خلال جانب التعلم عبر التجربة الى تطوير قدرات ومهارات أبناء جامعتنا بشكل عملي يمكنهم من التعرف على متطلبات سوق العمل ومواكبتها من خلال انشطة مختلفة على رأسها التدريبات الفنية والميدانية.