هطول أمطار خفيفة وانخفاض في الحرارة إلى درجة الصقيع على مناطق بسيناء

تعرضت مناطق المدن الساحلية في محافظة شمال سيناء، إلى هطول امطار خفيفة ، وانخفاض في درجات الحرارة وصل الى درجة الصقيع على مناطق الحسنة ونخل بمنطقة وسط سيناء، وهبوب رياح باردة ما أثر علي حركة المواطنين في الاسواق التجارية .



كما تسببت الرياح في تراكم الكثبان الرملية على بعض الطرق خاصة في مركزي الحسنة ونخل والتي تربط القرى ببعضها.



درجة الاستعداد



وتابع الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة ، استمرار رفع درجة الاستعداد بكافة أجهزة ومرافق المحافظة ومديريات الخدمات بها لمواجهة الظروف الجوية ، على مستوى مجالس المدن ومديريات الخدمات والأجهزة المعنية بالمحافظة فى مواجهة الظروف الجوية .

وأهاب شوشة ، بالمواطنين الالتزام بتنفيذ التعليمات عند زيادة معدلات سقوط الأمطار، بعدم الوقوف تحت الشرفات وعدم الاقتراب من محولات الكهرباء وأعمدة الانارة والمظلات والأشجار المتهالكة وعدم الخروج الا للضرورة حرصا على سلامتهم .