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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

هطول أمطار خفيفة وانخفاض في الحرارة إلى درجة الصقيع على مناطق بسيناء

هطول أمطار خفيفة
هطول أمطار خفيفة علي مناطق بسيناء

تعرضت مناطق  المدن الساحلية في محافظة شمال سيناء، إلى هطول امطار  خفيفة ، وانخفاض في درجات الحرارة وصل الى درجة الصقيع على مناطق الحسنة ونخل بمنطقة وسط سيناء،  وهبوب رياح باردة ما أثر علي حركة المواطنين في الاسواق التجارية  . 

كما تسببت الرياح في تراكم الكثبان الرملية على بعض الطرق خاصة في مركزي الحسنة ونخل والتي تربط القرى ببعضها. 
 

 

درجة الاستعداد 


وتابع  الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة ،  استمرار رفع درجة الاستعداد بكافة أجهزة ومرافق المحافظة ومديريات الخدمات بها لمواجهة الظروف الجوية ،  على مستوى  مجالس المدن ومديريات الخدمات والأجهزة المعنية بالمحافظة فى مواجهة الظروف الجوية .

وأهاب شوشة ، بالمواطنين الالتزام بتنفيذ التعليمات  عند زيادة معدلات سقوط الأمطار،  بعدم الوقوف تحت الشرفات وعدم الاقتراب من محولات الكهرباء وأعمدة الانارة والمظلات والأشجار المتهالكة وعدم الخروج الا للضرورة حرصا على سلامتهم .

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حملات تموينية لتشديد الرقابة علي الأسواق بمدن شمال سيناء

سيناء هطول امطار خفيفة الحرارة

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